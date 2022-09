Cargar el reproductor de audio

El australiano desveló este jueves, desde el circuito Marco Simoncelli, que KTM le comunicó el sábado del Gran Premio de Austria que no contaban con él con vistas a la temporada que viene, cuando él tenía la sensación de que todo estaba dispuesto para seguir en la formación Tech3, cuyas motos irán pintadas con los colores de GasGas.

“Mi idea siempre fue la de permanecer aquí. KTM me ha roto el corazón. Sentí que ni siquiera valoran el Mundial [de Moto2] que gané. No creo que haya sido un desastre, a decir verdad”, dijo Remy Gardner, visiblemente hundido, ante los periodistas.

La sinceridad del corredor de Sídney, que todavía no conoce qué hará en 2023, y que simplemente sabe que no estará en MotoGP porque no hay sitio para él, llegó a sus todavía compañeros de parrilla. Aleix Espargaró, uno de los que más experiencia tiene en la categoría de las motos pesadas y que, a la vez, menos se corta cuando le piden su opinión, habló abiertamente de la despiadada política deportiva que aplica KTM, y de la que pueden dar fe varios de los corredores que han vestido sus colores.

Para el de Aprilia, el constructor de las motos naranjas parece no ser consciente del salto que supone para cualquier novato desembarcar en MotoGP.

"No entiendo por qué KTM trata así a Remy Gardner. Es muy triste. No lo ha hecho tan mal. Ganó el título de Moto2 el año pasado. Qué esperaban de él, ¿qué ganara carreras? Si esperaban que ganara el título, evidentemente tienen que despedirle", opinó Espargaró, que sigue enganchado en la pelea por la corona.

El mayor de los hermanos de Granollers (Barcelona) se encuentra a 32 puntos de Fabio Quartararo, el líder del Mundial, y disfruta de un margen de 12 puntos sobre Pecco Bagnaia, el tercero, que llega embalado tras acumular tres victorias consecutivas.

"Si quieres pelear por el título es difícil terminar el sexto; tienes que terminar en el podio. Especialmente cuando tienes esta diferencia con el líder, y cuando el tercero no hace más que ganar y ganar", convino el catalán.

Ante la posibilidad de que Marc Márquez pueda reaparecer antes de final de curso e interceder en la pelea por el campeonato, Espargaró no dudaría un segundo en pedirle a su compatriota que le echara una mano.

"Le pediría de rodillas a Márquez que me ayude a ganar el título, pero cada uno hace su carrera. Si puede ayudarme, mejor a mí que a los demás. Marc y yo nos conocemos desde pequeños, tenemos mejor relación que con los otros dos, somos los dos españoles", remachó el #41.

