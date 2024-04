Acosta: "Hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien en una carrera"

Hay que seguir repitiendo que Pedro Acosta no es el futuro, es el presente. Por lo menos, tantas veces como el murciano lo siga demostrando, como volvió a hacer este domingo en la carrera larga del Gran Premio de las Américas de MotoGP.

Tras finalizar cuarto en la sprint del sábado, el español dio el todo por el todo y volvió a brillar con luz propia, liderando la carrera al principio con una fantástica salida, batiéndose en duelo con pilotos más experimentados, como Jorge Martín, Pecco Bagnaia y Marc Márquez, heredando de nuevo la delantera tras la caída de este último, y finalmente cediendo la victoria solo ante un imperial Maverick Viñales, con un ritmazo con los neumáticos medios.

Así como Acosta no terminó del todo contento el sábado, lo cierto es que el domingo dejó mostrar todo lo contrario. El Tiburón de Mazarrón volvió a hacer gala de su gran capacidad de aprendizaje para convertirse en el piloto más joven de la historia en conseguir dos podios consecutivos en la categoría reina, con 19 años y 325 días, superando los 20 años y 63 días del #93.

Tras la carrera, el #31 no pudo disimular su alegría, reafirmándose en que hacía tiempo que no se lo pasaba tan bien compitiendo por todo lo que pasó en carrera, y por seguir aprendiendo en la clase de las motos pesadas para firmar un arranque fulgurante.

"Hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien en una carrera", empezó diciendo. "Adelantar tantísimo, la moto iba súper bien, incluso en el Warm Up, que ha sido la primera vez que hemos probado el neumático medio... He podido adelantar, ir delante, la salida ha sido buena. Nos ha faltado un poquito, al final de la carrera he pecado otra vez, tal vez, [desgastando] el lado derecho del neumático en la curva larga del final".

"Pero ha ido mejor que ayer, me lo he tomado mucho más con calma. Quizás ayer no era el día de ir siempre al 100 por 100, y fue lo que me pasó, que me adelantó Jorge y me fui para atrás con los neumáticos. Pero creo que hemos dado un gran salto de ayer a hoy", siguió.

A la pregunta de Pol Espargaró, compañero en KTM, de si en Jerez tocará derribar definitivamente la puerta de MotoGP con una victoria, Acosta no quiso hacer castillos en el aire: "No esperamos nada, las expectativas siempre hacen mucho daño. Llegaremos allí, intentaremos trabajar, y todo lo bueno que salga... Saldrá".

Y por último, Dani Pedrosa, también mentor en la marca, bromeó con él sobre que al final será Acosta quien tenga que darle rueda a Pedro, y no al revés: "No, no creo que eso pase. Nos queda mucho por aprender. Sobre todo, las carreras del sábado nos las estamos tomando un poco para ver lo que va a ser el domingo. La de ayer nos ayudó a ver que con el blando no llevábamos. Era correr con el medio o no correr. A ver si poquito a poco me puedo ir afinando yo también", finalizó.