El GRT presenta la Yamaha de Aegerter y Gardner para WSBK 2024

Cada vez queda menos para el inicio de la temporada del WSBK y los equipos se preparan para desvelar las armas con las que lucharán en 2024. Hoy ha sido el turno de GRT, el conjunto satélite de Yamaha, que este año vuelve a confiar en Dominique Aegerter y Remy Gardner. Los dos pilotos han quitado el velo a la R1 con la que saldrán a la pista desde Phillip Island hasta Misano.

El azul y el blanco destacan en las dos Yamaha, que lucen los números #77 y #87 por segundo año consecutivo. Continuidad es la palabra clave para el equipo GRT, que continúa el trabajo iniciado con la misma pareja de pilotos el pasado curso. Eso también se aprecia en la decoración, que no cambia en 2024 y sólo añade un toque de azul oscuro que hace aún más agresivas sus líneas.

Ya hemos visto al equipo GRT en acción en los test de invierno celebrados primero en Jerez de la Frontera y después en Portimao. En ambas ocasiones, fue sólo Remy Gardner quien pilotó para el equipo de Filippo Conti. Aegerter, de hecho, se vio obligado a perderse las pruebas por un virus que le impidió salir a la pista.

Las fotos de la nueva R1 del GRT Yamaha en el WSBK 2024:

Remy Gardner, Equipo GRT Yamaha WorldSBK, Dominique Aegerter, Equipo GRT Yamaha WorldSBK 1 - 7 Foto de: GRT Racing Team Remy Gardner, Equipo GRT Yamaha WorldSBK 2 - 7 Foto de: GRT Racing Team Remy Gardner, Equipo GRT Yamaha WorldSBK 3 - 7 Foto de: GRT Racing Team Remy Gardner, Equipo GRT Yamaha WorldSBK, Dominique Aegerter, Equipo GRT Yamaha WorldSBK 4 - 7 Foto de: GRT Racing Team Dominique Aegerter, Equipo GRT Yamaha WorldSBK 5 - 7 Foto de: GRT Racing Team Dominique Aegerter, Equipo GRT Yamaha WorldSBK 6 - 7 Foto de: GRT Racing Team Remy Gardner, Equipo GRT Yamaha WorldSBK, Dominique Aegerter, Equipo GRT Yamaha WorldSBK 7 - 7 Foto de: GRT Racing Team

El equipo GRT terminó 2023 como el mejor equipo independiente y los objetivos para 2024 son claros: mejorar aún más para poder luchar de forma constante en las primeras posiciones.

Ambos pilotos terminaron entre los 10 primeros el año pasado, con Aegerter octavo, por delante de Gardner. Ahora todo está listo para volar a Australia, donde el dúo de GRT intentará dar pelea desde el principio para confirmarse como el mejor equipo independiente de la parrilla del WSBK.

Dominique Aegerter está entusiasmado por volver a la pista tras el largo parón invernal: "¡Estoy impaciente por empezar la temporada 2024! Lamentablemente no pude participar en los test de enero porque aún me estoy recuperando de una infección vírica, pero estoy deseando que llegue la primera ronda en Phillip Island. El año pasado terminamos el campeonato muy bien, el objetivo es seguir mejorando y luchar constantemente por las primeras posiciones. Me gustaría volver a subir al podio durante la temporada e intentar ganar mi primera carrera en el WorldSBK".

Gardner, que ya ha probado la moto de este año en los test, también está ansioso por demostrar su valía en su carrera de casa: "Nuestra temporada de debut ha sido positiva, hemos seguido progresando en cada ronda y entendiéndonos. Confío en que podamos tener un 2024 emocionante, además las sesiones de test que hemos tenido han sido muy positivas".

Filippo Conti, director del equipo GRT, respalda la emoción de sus dos pilotos: "Todos estamos entusiasmados con este próximo 2024. Tener a Dominique y Remy con nosotros una temporada más significa que podemos seguir progresando y continuar donde lo dejamos el año pasado".

"Ambos tuvieron un gran debut, acabamos con mucha fuerza, lo que nos da confianza para el próximo año, en el que nos gustaría luchar regularmente por los primeros puestos. Quiero dar las gracias a Yamaha por el apoyo que nos da cada año. Del mismo modo, quiero dar gracias a todos los socios que nos apoyarán una vez más, así como estoy encantado de dar la bienvenida a los nuevos chicos que serán fundamentales para los resultados del equipo", concluyó.

