Pol Espargaró, ante un "estreno memorable" con Honda en MotoGP

El nuevo fichaje del equipo HRC estuvo en el test que varios pilotos de MotoGP disputaron el pasado miércoles con motos de serie y deportivas calle en Barcelona, donde probaron la remodelación de la curva 10.

Como sus compañeros, se mostró positivo con lo cambios del trazado catalán, y aseguró que ahora el Circuit de Barcelona-Catalunya "ha vuelto a su ADN original, a la curva con la que todos los pilotos de MotoGP hemos aprendido".

No te las pierdas: Fotos: los pilotos de MotoGP toman Barcelona y estrenan la nueva curva 10

Antes, el lunes disfrutó con la presentación del Repsol Honda, y asegura que ya empieza a habituarse más al hecho de haber llegado al equipo que ha dominado en MotoGP en los últimos años a excepción del curso 2020.

"Sí, ya me voy viendo un poquito más con estos colores. Es complicado aún, porque no me he visto encima de la moto, que para mí es lo más importante, pero ya empieza a ser real y dentro de unos días, en Qatar, las cosas serán mucho más reales”.

Conoce a sus predecesores: Repsol Honda y pilotos españoles en MotoGP: el clásico sigue

El próximo viernes 5 de marzo, la temporada 2021 de MotoGP echará a andar con los test Qatar, en el circuito de Losail que acogerá también el inicio del mundial. Espargaró se mostró totalmente ilusionado ante las tres primeras jornadas y ante el reto que afronta. "Tengo muchísimas ganas", comentó. "Son dos tests que realmente llevo mucho tiempo esperando; la ilusión que tengo ahora mismo es prácticamente la misma que cuando subí a MotoGP".

"Sé que será un proyecto complicado y será un año duro y largo, pero empezar en Qatar con la Honda va a ser algo muy memorable para mí y tengo muchas ganas de ponerlo en práctica”.

El protocolo de MotoGP para los test: MotoGP sufrirá un estricto confinamiento en Qatar

Sobre sus primeros días como piloto del Repsol Honda, admitió que le sorprendió lo que genera un equipo oficial y todas las miradas que atrae. "Sin duda, la repercusión mediática es lo que más choca, porque un equipo oficial tiene más medios alrededor para informar a todo el mundo".

"Además, el Repsol Honda es un equipo ganador cuyos pilotos dan que hablar, así que los medios de comunicación quieren saber de los pilotos y del equipo”.

Por último, Pol Espargaró habló de las sensaciones con la Honda de serie: "Son buenas. Me falta conocerla un poquito, pero poco a poco nos vamos conociendo y fui mejorando durante el día. Pero la MotoGP es un poco distinta, así que esa será la prueba de fuego".

Una prueba que arranca muy pronto...