El de Honda reaparece este fin de semana tras un mes y medio de baja a consecuencia de la lesión que sufrió en la base del dedo pulgar de la mano derecha, que le obligó a pasar por el quirófano y provocó que se perdiera los fines de semana de Argentina, Austin y Jerez.

Ahora, Marc Márquez reaparece asegurando que no va a ir a por todas, y que aunque su ADN sea atacar siempre, quizá es momento de calmarse y ser más prácticos y tomárselo con calma.

"En Portimao la situación no estaba para hacer lo que conseguimos el sábado (pole y podio en la sprint), pero teníamos el físico y la sensación de que se podía solucionar de alguna manera, tirando de otras cosas, pero aquí llego de seis semanas sin ir en moto. Sí, sigo sabiendo ir en moto, pero tras un mes y medio sin pilotar tienes que reencontrarte un poquito, es un fin de semana que se prevé complicado y he estado lesionado. Si que es verdad que he estado trabajando el cardio y el físico, pero no llego en el mismo estado de forma que llegué a Portimao. El objetivo de esta carrera es recuperar sensaciones, trabajar para el equipo, trabajar para Honda, porque hay cosas que probar, luego hay tres semanas sin carreras para que tanto el equipo como yo podemos seguir trabajando y llegar a Mugello mucho mejor", explicó.

Aunque todo indicaba a que iba a reaparecer en Le Mans, también se pensó lo mismo en Jerez y no lo hizo, de ahí que había inquietud y cierto miedo.

"Sí, no poder venir era una de las opciones. Los médicos me dijeron que era de seis a ocho semanas, y han sido seis, para eso hemos trabajado cada día con diferentes máquinas y la cámara hiperbárica, para ver si sumaba algo y creo que lo ha hecho. El martes fue un buen día, con dos buenas noticias", en referencia al alta médica y al triunfo en la apelación por la sanción.

Marc podrá probar este viernes el nuevo chasis de Honda fabricado por Kalex.

"Hablé con Stefan Bradl, también este jueves hablé comiendo con Joan Mir, él también lo va a probar este fin de semana otra vez y a ver qué tal, cada piloto tiene una sensación pero lo importante es que sea positivo y, sobre todo, que sea rápido. Yo me guío por el tiempo de vuelta, si es rápido se va a quedar en la moto, y si no lo es, se descartará".

"La decisión de probarlo ha sido del equipo, para mí lo ideal hubiera sido tener dos motos iguales en el box e ir poco a poco cogiendo el ritmo, pero ahora tenemos que trabajar para evolucionar la moto", aclaró.

En el documental de Amazon, Márquez dijo: "Yo quiero volver arriba, con vosotros (Honda), pero si no es con vosotros, me voy a buscar la vida". El fichaje de Ken Kawauchi, el basculante y, ahora, el chasis Kalex, forman parte de ese proceso de acompañamiento de HRC, o no es suficiente, quieres más para no buscarte la vida.

"Honda está reaccionando y está trayendo cosas, en el test de Jerez (en el que no estuvo por lesión) me consta que trajeron bastantes piezas, muchas no funcionaron como esperábamos, otras sí, pero tenemos que seguir trabajando para tener una moto constante delante, no solo que se pueda sacar la cabeza en los circuitos favorables al piloto o a la moto, como hizo por ejemplo Alex Rins en Austin. Tenemos que seguir trabajando conjuntamente, unidos más que nunca para seguir evolucionando este año y de cara al 2024".

Muchos pilotos criticaron duramente la maniobra de Márquez en Portimao, con algunos ataques muy duros.

"Es lo fácil cebarse con alguien cuando está bajo, y es ahí cuando uno tiene que aceptarlo, estar callado y seguir trabajando. Tampoco me importa mucho porque durante mi carrera deportiva las he vivido de todos los colores. Esto lo aprendí en Moto2, en una carrera Jules Cluzel me tiró, en Jerez, y llegué caliente al box y me dijeron que mantuviera la calma, que eso me podía pasar a mí en la siguiente carrera. Bajé la cabeza y me quedé callado. En la siguiente carrera yo tiré a Scott Redding. Esto son carreras, nadie quiere tirar a nadie, caerse o lesionarse. Todos vamos al límite y a veces te caes y puedes tocar a alguien. En estas primeras carreras hemos visto de todos, han pasado muchas cosas, pero ninguna intencionada, luego el resultado es el que es, pero le puede pasar a cualquiera".

Márquez admite que no puede cambiar su ADN, que es siempre atacar. Pero ahora quizá deba hacer un planteamiento diferente por esta vez.

"Ahora me conviene trabajar, sobre todo este fin de semana. Esto no quita que intentaré sacar el máximo de la situación y me buscaré la vida como en cada gran premio. Una cosa no quita la otra. Pero si que conviene trabajar y seguir evolucionando, porque en Austin pintó de una manera, pero en Jerez volvimos a la realidad. Todos los pilotos Honda sufrieron bastante, son pilotos buenos, pero tenemos que trabajar juntos para evolucionar. Pero, a la vez, somos pilotos, Mir es ganador, quiere ganar y estar ahí, por eso se cae cuatro veces un fin de semana. No sabemos entender el deporte de otra manera", zanjó el chico de Cervera.

Marc Márquez, Equipo Repsol Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images