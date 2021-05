Acosta: “Cuanto más preparado llegue a MotoGP, más opciones tendré de ganar”

Acosta se ha convertido en el primer piloto de la historia en subir al podio en sus primeras cuatro carreras en el Mundial, logrando la victoria en las tres últimas de forma consecutiva. Todo ello antes de cumplir los 17 años.

La de Le Mans, este fin de semana, es precisamente su última carrera con 16 años, ya que cumple el 25 de mayo, justo antes del fin de semana de Mugello.

“La de Le Mans será una carrera más, en un par de semanas cumplo los 17 y lo que tengo que hacer es seguir trabajando como hasta ahora”, explica Pedro Acosta en una entrevista en el podcast MotoGP ‘Por Orejas’ de Motorsport.com.

El líder de Moto3 debutó en el campeonato hace menos de dos meses y no solo se ha convertido en uno de los protagonistas de la temporada, sino también en uno de los pilotos, ahora mismo, con mayor seguimiento mediático.

“Es normal que cuando llegas al Mundial y lo haces bien la concentración te pueda pasar malas jugadas, puedes estar atento a otras cosas a las que no tienes que prestar atención. Pero creo que el no gustarme las redes sociales me ha ayudado, porque puedo centrarme en lo mío. Me lo repiten mucho, que esté concentrado en las carreras, pero esto es para lo único que vivo. A mí solo me gusta montar en moto y es todo lo que hago. Y eso, combinado con que no me gustan las redes sociales, creo que me ha ayudado a mantener el foco”, asegura.

Hoy en día, para cualquier joven de 16 años las redes sociales forman parte de su vida, al margen de ir en moto ¿qué te gusta hacer?

“Desde noviembre a marzo estoy cinco o seis días por semana en el circuito, como no me gusta hacer otra cosa que no sea montar en moto, me centro en eso. La bicicleta de montaña también me gusta, la relaciono con el motocross, pero hay muy pocas cosas que me gusten que no estén relacionadas con las motos", responde.

Hasta ahora, Acosta ha competido en campeonatos cortos, este año afronta su primer Mundial en el que hay que mantener la concentración y el físico durante muchos meses.

“He corrido campeonatos más cortos hasta ahora, pero el año pasado competí en la Rookies Cup y el FIM CEV, fueron 17 o 18 carreras, parecido a este año. Seguro que vienen partes de la temporada que nos benefician más o menos, pero hay que seguir rindiendo al mismo nivel que lo estamos haciendo ahora", añade.

Curiosamente, Acosta es un apasionado de pilotar, pero de niño no le gustaban las motos.

“Al principio no me gustaban las motos, pero fui a la escuela de Paco [Francisco Marmol, su entrenador] y sentí algo que nunca había sentido, y me enganchó. No creo que haya un momento en el que te des cuenta de que eres bueno para algo, tienes que dejar las cosas que surjan por sí solas y si sale, bien y si no, también", apunta.

Una de las claves del corredor es la estrecha relación de trabajo con su entrenador, Francisco Marmol, Paco.

“Paco además de mi entrenador es como si fuera mi hermano mayor, de noviembre a marzo a casa de mis padres solo voy los fines de semana, él vive en el centro de Murcia, el circuito está cerca de su casa y que mi madre me tuviera que llevar todas las mañanas allí y volver, me parecía demasiado. En los últimos 10 años he estado más tiempo en su casa que casi en la mía, la relación que tenemos es como si fuéramos hermanos", dice.

Y curiosamente es fan de Kevin Schwantz.

“Mi padre es de esa época y mis primeros recuerdos son de ver vídeos de Doohan, Rainey, Schwantz, esas carreras eran espectaculares y me llamaban mucho la atención”.

Además de aquellos legendarios pilotos, Acosta también apunta a pilotos más contemporáneos.

“Me quedaría con Stoner y Márquez, han sido gente que ha marcado una época, creo que sus estilos tienen bastante parecido al mío y creo que eso me podrá ayudar en un tiempo”.

Con solo 16 años Pedro ha hecho del motociclismo su vida, y no tiene miedo al enorme ruido mediático que se ha formado a su alrededor.

“Mucha gente en el paddock dice que tienen otros hobbies y que ser piloto es su trabajo. Yo no considero que esté trabajando, para mí el quedarme cinco horas sobre una moto entrenando no es trabajar, es como para un niño pequeño ir al parque. Esto es un Mundial de egos, no hace falta creértelo, pero tienes que saber que estás ahí para luchar por algo. Todo lo que te dice la gente hay que tomarlo a bien, eso te puede ayudar. Cada vez que salgo a correr una carrera pienso: si alguien está perdiendo 45 minutos de su vida para verme correr, yo como mínimo tengo que dar todo lo que pueda. Habrá días que saldrá bien y otros que salga mal, pero siempre salgo a carrera con la mentalidad de darlo todo", desgrana.

Hay dos formas de llegar a la clase reina, pasando por todas las categorías con un año de aprendizaje y otro para ganar, o hacerlo por la vía rápida, buscando atajos.

“Cuanto más preparado llegues a MotoGP, más posibilidades tendrás de luchar por un Mundial, al final cada piloto piensa diferente, cuantas más etapas quemes y más preparado llegues a MotoGP te dará una ventaja a largo plazo”, valora el murciano.

El enorme éxito de Acosta no cree que esté generando envidias en la categoría, ni que vayan a por él.

“Hubiera sido yo u otro el que lidere el Mundial, al que va primero es al que siempre se le tienen más ganas porque es el que te está ganando. No considero que nadie me tenga ganas, al final todos queremos ganar el Mundial, pero los que tienen la presión son ellos. Yo estoy líder por casualidad, al final a mí este año no me tocaba estar donde estoy. Ellos tienen la responsabilidad de hacerlo bien, yo solo estoy corriendo mi primer Mundial y si sale bien, perfecto, y si sale mal, no pasa nada”.

Una relación fuerte es la que hay dentro del box de KTM-Ajo con el propio Jaume Masià.

“Yo lo llevo bien, creo que la relación que tenemos es bastante buena, compartimos todos los datos, él cuenta sus problemas y yo los míos, al final sus mecánicos son los míos y los suyos son los míos. Creo que debemos seguir así porque si él mejora yo también lo haré. Compartir los datos siempre ayuda”.

¿Ganará también este fin de semana? MotoGP llega a Le Mans: horarios y previo del GP de Francia 2021

Estar en ese equipo, también es un buen trampolín para aprender.

“Todas las KTM son iguales, pero estar en el equipo de fábrica solo por la experiencia ya te ayuda. Yo venía del FIM CEV con una forma de trabajar muy parecida y eso nos ha ayudado a adaptarnos. Su experiencia ayuda, pero la simbiosis con mis mecánicos y mis técnicos ha sido muy buena”

La próxima cita es Le Mans, donde Pedro no ha competido nunca.

“No he corrido en Le Mans, a ver cómo se nos da. Es un circuito que visualmente siempre me ha gustado, todo el mundo me dice que se me dará bien, pero me tengo que ver yo en la situación y saber cómo se puede dar. Todo el mundo dice que es muy fácil, pero no es tan fácil como parece”

Un circuito donde la lluvia siempre hace acto de presencia.

“No me gusta, pero es lo que hay, para ser un piloto competitivo tienes que estar arriba o luchar por posiciones delanteras en cualquier condición, si llueve será igual para todos y habrá que adaptarse”, zanja el tiburón de Mazarrón.

Las mejores fotos de Pedro Acosta, el tiburón de Mazarrón

