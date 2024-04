Pedrosa afronta su 19º GP de España: descubre todos sus números en Jerez

Pocos pilotos de la era moderna pueden lucir en su palmarés haber disputado el gran premio de su país en más de 20 ediciones, la lista empieza y termina en el italiano Valentino Rossi, que entre 1996 y 2021 corrió en Mugello hasta en 24 ocasiones, llevándose la victoria en nueve ocasiones. Si nos vamos mucho más atrás en el tiempo, Angel Nieto corrió el GP de España hasta 21 veces, con 11 victorias, entre 1964 y 1986, aunque el caso del zamorano, la sede del GP cambió de circuito, y Nieto participaba regularmente en un mismo año en varias categorías. Veinte veces también corrió el GP de Italia Loris Capirossi entre 1990 y 2011, con una única victoria, en el año 2000.

Ninguno de los que aún están en activo se acercan a esas cifras, solo el español Dani Pedrosa, que tras retirarse en 2018 como piloto de Repsol Honda, ha vuelto a competir como wildcard en su papel de piloto de pruebas y desarollo de KTM, lo que le permitirá este próximo fin de semana disputar su Gran Premio de España número 19 y, quién sabe, quizá llegar a las 20 apariciones en Jerez en los próximos años.

Podium: Ganador, Dani Pedrosa, Repsol Honda Team, segundo, Marc Marquez, Repsol Honda Team, tercero, Jorge Lorenzo, Ducati Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La primera cita del corredor español con un gran premio mundialista celebrado en Jerez, fue el 6 de mayo de 2001. Pedrosa había accedido a una plaza en el campeonato de 125cc a través de una copa de formación, la Movistar Talent, en la que no logró clasificarse, pero pese a ello, los responsables del programa entendieron que el piloto tenía el talento y calidad para convertirse en un proyecto interesante. Acertaron.

Tras debutar aquel año en Japón (18º) y continuar en la República Sudafricana (13º), Pedrosa se apuntó su primer top 10 en el GP de España de 125cc, su tercera aparición mundialista con el equipo Telefonica Movistar Jr. Team, una carrera que ganó el nipón Masao Azuma, por delante de Lucio Cecchinello y Gino Borsoi, hoy en día patrón de LCR-Honda y Team Manager de Pramac-Ducati, respectivamente.

En sus inicios como piloto, el de Jerez no fue un circuito al que se adaptara rápidamente Pedrosa, que acabó cuarto los dos siguientes años, incluso en 2003, cuando se proclamó campeón del mundo de 125cc, su primera corona mundial. Tampoco ganó, de hecho sufrió una caída, en su primer año en 250cc (2004), cuando consiguió su segundo título, primero de la clase intermedia.

La primera victoria de Pedrosa en Jerez llegó en su quinto curso mundialista y segundo en 250cc, el 10 de abril de 2005, primera carrera de aquella temporada. El catalán se impuso con una Honda del Telefonica Movistar por delante de Sebastian Porto y Alex de Angelis, con Andrea Dovizioso cuarto, Jorge Lorenzo sexto y Casey Stoner, que se fue al suelo a 13 vueltas del final.

A partir de ahí el idilio entre Pedrosa y Jerez fue torrido, durante diez temporadas consecutivas, las nueves últimas ya en MotoGP, siempre estuvo en el podio, con tres victorias (2005, 2008 y 2013), cinco segundos puestos y dos terceros.

La mediación real entre Pedrosa y Lorenzo

Su debut en Jerez en la clase reina fue la memorable carrera de 2006, cuando lucho por la victoria con el ya entonces veterano Loris Capirossi (Ducati) hasta las vueltas finales de la carrera, terminando segundo. La primera victoria en la máxima categoría llegó en 2008, un triunfo icónico por delante de Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, que pasó a la historia por el intento del entonces rey de España, Juan Carlos I, de que Dani y Jorge hicieran las paces y se dieran la mano, lo que no consiguió y se tardó diez años en que sucediera.

Icónico momento antes del podio del GP de España 2008, cuando el entonces rey Juan Carlos trató de poner paz entre Pedrosa y Lorenzo Foto de: Pantallazo TVE

Tras no correr en 2015 por una lesión que le mantuvo apartado de la competición durante varias carreras, y acabar cuarto en 2016, Pedrosa aún daría su último do de pecho, por el momento, imponiéndose en el GP de España de 2017, por delante de Marc Márquez y, de nuevo, Jorge Lorenzo. En su última temporada en activo, 2018, Pedrosa no pudo acabar la carrera al sufrir una caída a ocho vueltas del final.

Cuando la historia entre Dani y Jerez, circuito donde tiene una curva con su nombre (la 6), parecía que se había terminado, la vida ha dado una nueva oportunidad a la relación, y en su papel test rider de KTM, Pedrosa disputó el GP de España 2023, con un 7º puesto final y una actuación muy relevante, y la historia seguirá este próxima fin de semana con su aparición número 19 en el que será su Gran Premio mundialista 220, en los que acumula 54 victorias y 153 podios, nada menos.

Todas las apariciones de Dani Pedrosa GP de España Jerez

Temporada Puesto Categoría Moto 2001 10º 125cc Honda 2002 4º 125cc Honda 2003 4º 125cc Honda 2004 Caída 250cc Honda 2005 1º 250cc Honda 2006 2º MotoGP Honda 2007 2º MotoGP Honda 2008 1º MotoGP Honda 2009 2º MotoGP Honda 2010 2º MotoGP Honda 2011 2º MotoGP Honda 2012 3º MotoGP Honda 2013 1º MotoGP Honda 2014 3º MotoGP Honda 2015 Lesionado MotoGP Honda 2016 4º MotoGP Honda 2017 1º MotoGP Honda 2018 Caída MotoGP Honda 2023 7º MotoGP KTM (Wildcard) 2024 ? MotoGP KTM (Wildcard)