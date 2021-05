Cuántos seguidores tienen los pilotos de MotoGP en redes sociales

Los pilotos de MotoGP suelen tener igualadas luchas en pista, y hemos querido saber si en el campo "virtual" de las redes sociales, las peleas son entre los mismos protagonistas o con los mismos resultados. Basta con apenas dar un vistazo a la tabla que les presentamos más abajo de este artículo para tener un claro panorama: Valentino Rossi, a pesar de más de 1.400 días sin subirse a lo más alto del podio, es el rey indiscutible de las redes sociales en la parrilla.

Los followers -seguidores- de los pilotos de MotoGP en las distintas redes sociales (Twitter, Instagram y Facebook)

Piloto Twitter Facebook Instagram Total Valentino Rossi 5.575.859 13.006.563 10.228.040 28.810.462 Marc Márquez 2.598.212 4.528.640 5.484.055 12.610.907 Maverick Viñales - 751.976 1.370.035 2.122.011 Fabio Quartararo 179.837 571.816 1.224.409 1.976.062 Aleix Espargaró 391.001 540.180 779.987 1.711.168 Alex Márquez 302.690 279.551 988.538 1.570.779 Pol Espargaró 324.041 518.260 646.675 1.488.976 Alex Rins 209.294 418.361 653.644 1.281.299 Miguel Oliveira 49.507 607.474 551.295 1.208.276 Jack Miller 102.666 182.547 544.220 829.433 Franco Morbidelli 91.100 163.116 574.810 829.026 Danilo Petrucci 109.496 239.613 466.753 815.862 Francesco Bagnaia 84.833 238.560 462.269 785.662 Johann Zarco 71.075 230.570 458.455 760.100 Joan Mir 30.398 140.893 449.043 620.334 Luca Marini 62.217 67.213 390.179 519.609 Stefan Bradl 155.524 230.485 124.193 510.202 Jorge Martín 36.578 102.597 298.250 437.425 Enea Bastianini 45.398 124.867 155.889 326.154 Takaaki Nakagami 60.016 26.768 215.025 301.809 Brad Binder 47.781 54.794 188.795 291.370 Iker Lecuona 12.037 19.185 76.638 107.860 Lorenzo Savadori 7.304 30.846 41.389 79.539

'Il Dottore' pasa actualmente por el peor arranque de campeonato de su trayectoria deportiva, con apenas cuatro puntos en las primeras carreras de 2021. Y aunque los problemas de falta de tracción en el tren trasero son su peor quebradero de cabeza, el panorama en sus redes sociales es más amigable. El italiano lleva poco más de un año sin saber lo que significa abrir una botella de champán por ver la bandera de cuadros entre los 3 primeros, pero en ese mismo período de tiempo ha sumado dos millones de seguidores en total en sus redes (Instagram, Twitter y Facebook) y alcanza los casi 29 en total.

Situación diferente para el ocho veces campeón del mundo de motociclismo, Marc Márquez, que en julio de 2020 sufrió la peor lesión deportiva de su carrera y debió ausentarse el resto del año tras una fractura de húmero, llegando incluso a comprometer su inicio de 2021. Para Marc fueron unos meses difíciles, su estado se complicó y debió pasar por quirófano en más de una ocasión.

Durante ese último año se dedicó a compartir imágenes de su intensa rehabilitación, incluso mostró una radiografía donde se veían los 12 clavos que sujetaban la fractura y en total aumentó un millón doscientos mil seguidores en sus cuentas de redes sociales. Es el único, junto a Rossi, que supera los diez millones entre las tres cuentas.

Si quieres recordarlo... no apto para sensibles Márquez muestra los doce clavos que sujetan su húmero fracturado

El podio de las redes lo completa un sorprendente Maverick Viñales. El de Yamaha cerró su cuenta de Twitter tras discutir con algunos aficionados después del pasado GP Portugal. Después de una polémica con los límites de pista, se rumoreó que Maverick amenazó a Dorna, promotor del Mundial, con abandonar el campeonato, lo que provocó un debate entre los aficionados a los que el piloto contestó: “¿Que me voy a retirar? Jajajaja, de aquí no me voy hasta que gane (...) Y si alguien tiene ganas de criticarme que me elimine de su cuenta de Twitter, si no eliminaré yo mi cuenta, que no tengo ninguna manía en hacerlo. Gracias a los que me apoyan, porque realmente lo agradezco. ¡Un abrazo!”. Esa fue su última publicación antes de efectivamente eliminar la cuenta que alcanzaba los 370.467 seguidores.

Los pilotos que vienen dando batalla en los últimos tiempos también lo hacen en redes sociales. El vigente campeón, Joan Mir, tiene un total de 620.334 seguidores, mientras que Bagnaia, actual líder del mundial, le supera con 785.662. Quartararo aparece como el cuarto piloto más seguido en la tabla general con 1.976.062 seguidores.

Mención especial para el expiloto y ahora "youtuber", Jorge Lorenzo, que actualmente suma 7.646.501 millones de seguidores, un total que le daría un podio entre los protagonistas de la parrilla 2021, sólo superado por Marc y Valentino.

Marc Marquez, Repsol Honda Team 1 / 22 Foto de: Honda Racing Pol Espargaro, Repsol Honda Team 2 / 22 Foto de: Honda Racing Jack Miller, Ducati Team 3 / 22 Foto de: Ducati Corse Francesco Bagnaia, Ducati Team 4 / 22 Foto de: Ducati Corse Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 5 / 22 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 6 / 22 Foto de: Yamaha MotoGP Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 7 / 22 Foto de: KTM Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 8 / 22 Foto de: KTM Johann Zarco, Pramac Ducati 9 / 22 Foto de: Pramac Racing Jorge Martin, Pramac Ducati 10 / 22 Foto de: Pramac Racing Danilo Petrucci, Red Bull KTM Tech 3 11 / 22 Foto de: KTM Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 12 / 22 Foto de: KTM Alex Márquez, Team LCR Honda 13 / 22 Foto de: Team LCR Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 14 / 22 Foto de: Team LCR Luca Marini, Sky VR46 Team 15 / 22 Foto de: SKY Racing Team VR46 Enea Bastianini, Esponsorama Racing 16 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 17 / 22 Foto de: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 18 / 22 Foto de: Petronas Yamaha SRT Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 19 / 22 Foto de: Aprilia Racing Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 20 / 22 Foto de: Aprilia Racing Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 21 / 22 Foto de: Suzuki Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 22 / 22 Foto de: Suzuki