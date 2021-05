Schwantz: “Márquez no puede pasarse un año parado sin perder ritmo”

El expiloto atendió recientemente a Tank Slappers, el podcast de Motorsport Network, donde calificó de normales los plazos por los que está transitando Marc Márquez una vez que reapareció tras nueve meses de lesión.

El de Honda volvió a competir en el Gran Premio de Portugal, tercera parada del calendario, en la que terminó el séptimo, a 13 segundos de Fabio Quartararo, el ganador de la prueba. En la siguiente carrera, dos semanas más tarde y en Jerez, el de Cervera (Lleida) cruzó la meta el noveno, a 10,4 segundos de Jack Miller.

En condiciones normales, estos serían dos resultados que no encajarían con los estándares habituales del multicampeón del mundo: alguien que entre 2013, el año de su debut en la categoría de las motos pesadas, y 2019, el anterior a su lesión, se llevó seis de los siete títulos posibles.

Sin embargo, tal y como el propio Márquez advirtió, el periodo de inactividad forzada y la falta de rodaje han tenido unas consecuencias en su rendimiento, que, teóricamente, poco a poco debería volver a sus valores habituales

Eso es exactamente lo que considera Schwantz, que ve absolutamente normal que el catalán necesite algo de margen para reencontrarse.

“Marc ha estado fuera nueve meses, mucho tiempo en el que no ha corrido ni se ha visto en medio de una jauría como la que hay en MotoGP, sobre todo en las primeras vueltas”, reflexionaba el estadounidense.

“Es verdad que antes de Portugal se entrenó con motos de calle, pero la aceleración, la potencia de frenada y la retención de un prototipo de MotoGP es algo a lo que tienes que acostumbrarte. No creo que la carrera de Jerez fuera como él esperaba, porque él siempre fue muy rápido allí. De alguna forma las señales que llegan indican que va a necesitar algo más de tiempo para volver a su posición natural”, añadió el campeón del mundo de 1993, con Suzuki.

Al igual que el #93, Schwantz también tuvo que lidiar con distintas lesiones en su época de corredor, por más que ninguna tan grave como la del español.

Kevin Schwantz 1 / 2 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Kevin Schwantz, Team Suzuki MotoGP 2 / 2 Foto de: Suzuki MotoGP

“En Jerez, además, se volvió a caer, se dio otro golpe muy fuerte [el sábado], y eso ralentizará la progresión. Marc no puede estar un año fuera, volver y pretender no haber perdido ritmo”, puntualizó el #34.

Cuando se caía y se veía obligado a perderse alguna que otra cita, el ‘Pajarito’ adoptaba esa estrategia tan de piloto de subirse a la moto lo antes posible para no perder hábitos, algo que Márquez no pudo hacer por razones obvias.

“En mi época, cuando me perdía una o dos carreras por lesión, tenía la sensación de que me iba a llevar mucho tiempo el poder volver al 100% de mi potencial. Siempre trataba de volver a subirme a la moto lo antes posible para acostumbrar mi cabeza a la velocidad, e intentar no perder esa percepción. Será duro, pero si hay alguien capaz de afrontar el reto que tiene por delante ese es Marc”, cerró Schwantz.

Las mejores fotos de Marc Márquez en el Gran Premio de España

