“Han bajado a Mir injustamente del podio”, denuncia Suzuki

El equipo Suzuki presentó una reclamación en la Dirección de Carrera después de considerar injusto que no se sancionara a Pol Espargaró, tercer clasificado en el Gran Premio de Estiria, por pisar fuera de la pista en la última curva de la carrera, lo que habría significado perder un puesto y colocar a Joan Mir en el podio.

Tras la carrera, el piloto balear se mostró indignado con lo que él consideraba algunas irregularidades vistas este domingo: “Pol pisó fuera y Maverick fue muy poco responsable”, dijo Mir.

El team manager del equipo, Davide Brivio, se quejó amargamente del comportamiento de la Dirección de Carrera este domingo por la tarde en el Red Bull Ring.

“No puedo entender qué está haciendo la Dirección de Carrera, que están en el ojo del huracán estos días. Hay un reglamento y está claro: si en la última vuelta un piloto sale a la zona verde, es decir, excede el límite de la pista, debe ser penalizado, pierde una posición. Esto sucedió en Moto3, en Moto2, siempre ha sucedido. Hoy, quién sabe si por que estamos en Austria, en la casa de Red Bull, una KTM excedió el límite. La de Pol Espargaró, y no sé... estoy en un lío. Pero nos han bajado injustamente del podio”, dijo Brivio a los micrófonos de Sky Sport MotoGP Italia.

El responsable de Suzuki explicó que habían presentado una reclamación.

“Debido a la emergencia del COVID, solo podemos comunicarnos vía email con la Dirección de Carrera. Envié un correo y espero una respuesta. Normalmente estas decisiones se toman de inmediato, la demora me preocupa y me hace pensar. También me gustaría entender las razones, porque unas veces se aplica la regla y otras no”, se quejó.

Pol se fue fuera de la pista luchando con Jack Miller, y ambos perdieron la victoria, por la que luchaban, al colarse por dentro Miguel Oliveira, quizá los jueces valoraron ese detalle.

“Seguro que encontrarán una excusa, pero la regla es clara: quien abandone la pista debe ser penalizado. Mir fue penalizado en la primera salida porque se desvió en la curva 1 y tuvo que ceder un puesto. Lo hizo, es la norma”, recordó Brivio.

“El problema es que si una regla está sujeta a interpretación, nunca dejaremos de discutir. Si se aplica objetivamente, sin embargo, no hay nada que hacer”.

Suzuki tirará para adelante la denuncia a la Dirección de Carrera.

“Lo denuncié a la Dirección de Carrera, veremos qué dirán. La primera carrera probablemente la habría ganado (Joan Mir). Sacaron bandera roja, vale, pero lo otro ya es una broma de mal gusto”, en referencia a la acción de Pol.

