Quartararo: “Así es imposible pelear por el Mundial”

En menos de un mes, el panorama ha cambiado totalmente para el piloto del equipo Petronas, dominador indiscutible de las dos primeras paradas del calendario, en Jerez, y que ahora, tras el primer triplete del curso, traga saliva porque está obligado a correr a la defensiva.

Este domingo, en el Gran Premio de Estiria, Fabio Quartararo las pasó canutas, tremendamente condicionado por los puntos débiles de la Yamaha. Por si la falta de músculo del propulsor de la M1 no fuera un hándicap suficiente, ahora resulta que uno no sabe si los frenos responderán, circunstancia que, lógicamente, tiene un impacto decisivo en el conductor y que, en cierta medida, explica la 13ª posición del Diablo.

En las últimas dos carreras, el francés ha visto desde la impotencia cómo Andrea Dovizioso le recortaba 25 puntos en la tabla hasta quedarse a solo tres de distancia. Y eso que el de Ducati, que ganó en Spielberg hace una semana, tampoco estuvo a la altura de lo que se esperaba de él en la segunda carrera en el Red Bull Ring (terminó el quinto).

“En esta carrera quedaron claras todas las limitaciones de Yamaha. La moto evidenció problemas en áreas en las que no imaginaba. Al margen de los frenos, tenemos otros asuntos graves por resolver, y el primero es la falta de velocidad punta”, resumió el corredor de Niza, que en la primera cita en el trazado austriaco ya experimentó varias veces el vértigo de trincar los frenos y comprobar que la moto no paraba.

El accidente de Maverick Viñales, que se tuvo que tirar de la moto a más de 220 kilómetros por hora –“de repente, los frenos explotaron”, dijo el español– confirma que la marca de los diapasones tiene que solucionar un asunto incluso más urgente que el déficit de velocidad punta del propulsor.

“En el warm up me quedé sin frenos una vez. Cuando eso pasa y en carrera notas la leva muy floja, eso tiene un impacto en tu confianza porque tienes la sensación de que te vas a quedar sin frenos en cualquier momento. Es muy peligroso y te condiciona muchísimo”, describió el corredor del Yamaha Petronas, que llegados a este punto no puede pensar en pelear por el título a menos que Yamaha encuentre la forma enderezar la situación: “Estamos siendo demasiado irregulares, así es imposible pelear por el Mundial”.

La siguiente prueba se celebrará en Misano, el fin de semana del 13 de septiembre. Allí coincidirán dos elementos que juegan a favor de Quartararo. En primer lugar, la pista favorece mucho más a la Yamaha que el Red Bull Ring. Y completando eso, en San Marino Michelin recuperará el neumático trasero ‘convencional’ que tan bien sienta a los prototipos de la marca de los diapasones.

“Misano será un circuito que nos irá mejor, pero Yamaha tiene que trabajar en resolver los problemas que tiene la moto. Espero que con la carcasa normal que usaremos allí volvamos a sentirnos competitivos”, zanjó el #20.

