Mir: "Presión tiene la gente que no puede pagar el alquiler"

Tras lograr su primera victoria en MotoGP en el Gran Premio de Europa, Joan Mir se mostró tan tranquilo como ha estado durante semanas, y solo se permitió a sí mismo la euforia unos momentos antes de volver a su calma habitual.

Centrado en su principal objetivo, el de ganar el título, el piloto español hace olvidar su juventud y su corta carrera (solo ha disputado 84 carreras juntando todas las categorías) mostrando una seriedad inquebrantable, sumada a comentarios de una marcada madurez para relativizar la presión que sufren los deportistas.

"Sigo sintiendo lo mismo. Estoy feliz, ¡pero sigo siendo la misma persona! Pensaba que por haber ganado una carrera podría ser una persona diferente, pero no", dijo el domingo, admitiendo que no habría celebración especial. "Tenemos que ser responsables. Por supuesto, me gustaría hacer una gran fiesta, pero no sería responsable. Probablemente volveré a casa y disfrutaré de una gran cena, ¡esa será mi manera de celebrar!", reveló Mir.

Este domingo, el de Suzuki ya podría ser campeón simplemente acabando en el podio. Pero, si no lo consigue, tendrá otra 'bola de partido' en la última carrera de la temporada.

"Más que nunca, tenemos que ser realmente inteligentes, porque tenemos una buena ventaja matemática, una muy buena ventaja incluso, pero eso no garantiza nada. Tenemos que gestionarla de la manera correcta, Será fundamental para la próxima carrera”, advierte el piloto de 23 años, que sobre todo evitará jugársela en busca de su segundo triunfo.

"Creo que estamos en una buena posición porque nuestra moto va bien, y si me siento tan bien como el pasado domingo, intentaré volver a ganar o luchar por la victoria. Y si tengo problemas, que espero que no, veremos qué puedo hacer. Siempre daré el 100% y el domingo veremos dónde estamos".

Todas las miradas están puestas en él para la segunda carrera de Valencia, pero eso no le preocupa. "Creo que he demostrado que la presión no es un gran problema para mí", continuó. "Es importante seguir así, asegurándome de que la presión no sea algo negativo para mí".

Pero para el #36, todas esas preguntas que le están haciendo estos días sobre la presión que supone poder llevarse el título tienen una respuesta curiosa y muy madura: "Presión es lo que siente la gente que no puede pagar el alquiler. Lo que yo que vivo es una broma ”, señaló el fin de semana pasado. "Aquí está claro que lo tenemos, porque nos jugamos la vida y tenemos que estar muy concentrados en lo que hacemos. Pero, en el fondo, es nuestro trabajo".

"Esa presión real, afortunadamente, no la tengo. La mía es positiva, porque si gano este año habrá sido súper bueno para mí, y si no gano también lo habrá sido, no habrá una gran diferencia. Pero no poder pagar el alquiler por estas condiciones del coronavirus y no poder llevar comida a casa, esa es la verdadera presión. Entonces, cuando escucho preguntas sobre la presión, pienso en eso y digo 'No tengo ninguna presión, es mi trabajo y será genial pase lo que pase'. Soy un privilegiado", concluyó.

