El australiano, que tras cinco años en Ducati debuta esta temporada al manillar de la critica KTM, lideró el P2 del Gran Premio de Portugal cerrando la vuelta más rápida de la historia del circuito (1.37.709) y al final del día aseguró que "estoy tan sorprendido como vosotros", al comentar su inesperada actuación.

Además de ser el más rápido y batir el récord, lo más sorprendente del australiano es que en el primer entrenamiento del día, por la mañana, se había quedado con el 12º mejor tiempo, mejorando por la tarde en 1.9 segundos.

"Si te soy sincero, estoy tan sorprendido como vosotros, especialmente por el tiempo", dijo Jack Miller.

"No estoy sorprendido por las mejoras, sino por el crono. No me esperaba un 1.37, pero oye, me lo quedo", dijo entre risas.

"Hemos trabajado muy duro, y cuando digo 'hemos' me refiero sobre todo a los ingenieros. No he hecho nada en Australia en los últimos cuatro meses".

"Han escuchado todo lo que he dicho, mis comentarios y mis deseos, y mis exigencias", añadió.

KTM no se mostró extremadamente competitiva este viernes, con su punta de lanza teórica, el sudafricano Brad Binder, terminando el 12º a más de 8 décimas de su compañero. Pero para Miller el avance durante la pretemporada ha dado sus frutos.

"Con el nuevo motor hemos dado un gran paso, y luego con el nuevo chasis, y también con el cambio de filosofía en cuanto a electrónica y demás", fue desgranando.

"Hemos dado un paso enorme, y salida a salida, sesión a sesión siento que puedo hacer mía esta moto y empezar a explotar los puntos fuertes de la KTM", argumentó avalado por un resultado espectacular.

"En la entrada (a la curva), el feeling delantero me da una gran sensación de confianza, vuelta a vuelta, curva a curva porque obtienes una lectura increíble del neumático".

"Hoy he tenido un par de momentos en los que la moto realmente te daba una sensación increíble y soy capaz de salvar estas caídas".

Pese a su extraordinaria vuelta rápida, Miller no quiere aventurarse a lanzar las campanas al vuelo de cara a la carrera corta, programada a 12 vueltas, que debuta este sábado en el programa de MotoGP.

"Nos centraremos en hacer nuestro trabajo", respondió cuando se le preguntó si podía empezar a pensar en luchar por un podio este fin de semana. "Como ya he dicho. No me esperaba un 1.37 hoy. Es muy bonito".

"Además, poder utilizar el neumático blando delantero en la KTM para un ataque al tiempo como estaba haciendo con la Ducati es muy bueno, muy diferente a lo que ellos [KTM] estaban haciendo en el pasado".

"Veremos qué podemos hacer en la Q2. Mi objetivo hoy era estar entre los 10 primeros y lo hemos conseguido por un margen considerable. Después, la carrera al sprint será un ataque total".

