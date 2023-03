Los pilotos de MotoGP, indignados por la falta de seguridad en Portimao

Cargar el reproductor de audio

El corredor del Tech3 GasGas fue evacuado en helicóptero al Hospital de Faro, después de sufrir una caída en la segunda sesión de ensayos libres, a su paso por la curva 10 del trazado portugués.

Pol Espargaró salió escupido de su moto y comenzó a dar vueltas al entrar en la grava, hasta impactar violentamente contra la barrera de neumáticos. El golpe le provocó un fuerte traumatismo torácico con posible afectación pulmonar, circunstancia que recomendó su traslado inmediato.

Terminado el entrenamiento, todos los pilotos pasaron por delante de los periodistas y coincidieron en definir como inadmisible que Espargaró se estrellara contra los neumáticos sin que allí hubiera una defensa o barrera de aire.

"No me explico que no haya una defensa de aire, pero con lo rápido que van estas motos debería haber Airfence en todos lados", dijo Aleix Espargaró, hermano de Pol, visiblemente afectado.

"Es obvio que habría que ponerla mañana. Los circuitos no los vamos a hacer más grandes de lo que ya son. La caída de Pol también es consecuencia de la velocidad con la que sale de la curva anterior en la que se cae. Con tantas alas y carga aerodinámica, con estas motos vuelas dentro de las curvas. Los circuitos de recta a recta se quedan cortos", añadió el de Aprilia.

El cabreo fue generalizado y de tal calibre, que algunos, como por ejemplo Marc Márquez, exigieron la colocación de este tipo de protecciones con vistas a la actividad de este mismo sábado.

"Si Pol golpeó contra los neumáticos hay que poner Airfence mañana, no el año que viene", soltó el de Honda, en un mensaje dirigido a la figura del responsable de seguridad del campeonato, que desde esta temporada recae en Tomé Alfonso, sustituto de Franco Uncini.

Tras su comparecencia, la mayoría de corredores se reunió en la comisión de seguridad de los viernes, donde, según adelantaron, iban a pedir a la organización una reacción inmediata.

"Mi trabajo es el de pilotar una moto que llega a 350 kilómetros por hora, no saber qué puntos del circuito son los más peligrosos. Hay gente dedicada a ello", convino Joan Mir, compañero de Márquez en el taller oficial de la marca del ala dorada.

"Si está claro que en ese punto la escapatoria no es lo suficientemente extensa, es evidente que allí hay que poner un Airfence y que nunca puede haber una barrera de neumáticos. Darte contra eso es como hacerlo contra una pared", prosiguió el mallorquín.

"Estoy muy enfadado por la falta de seguridad de esta pista. Llevamos pidiendo las mismas cosas desde hace cuatro años, pero todavía no hemos encontrado soluciones", declaró Pecco Bagnaia, que el año pasado ya se quedó de los destrozos que hicieron, tanto en su cuerpo como en su Ducati, las piedras que yacen en las escapatorias de este trazado, mucho más grandes de lo habitual. Casi un año después de aquello, la situación no ha cambiado demasiado como tampoco lo ha hecho el tamaño de las piedras. Esas que, a criterio del actual campeón, provocaron que Espargaró saliera catapultado al pasar de una superficie a otra.

"Pol llegó tan rápido a las barreras porque aquí la grava es un problema. La tierra ha mejorado desde el test, pero no es suficiente. Hay más cosas a tener en cuenta para el futuro, hay que hacer un cambio y veremos qué nos dicen (en la comisión de seguridad) y qué hacer en consecuencia", ahondó Bagnaia. "El año pasado, Pecco cogió un puñado de grava para mostrar lo grande que eran las piedras. Y un año después son iguales", remachó Maverick Viñales.