Miller partió desde la segunda posición de la parrilla en Le Mans y se mantuvo entre los tres primeros durante 19 de las 27 vueltas de la carrera. El australiano parecía tener todo bajo control para jugarse el triunfo en la parte final con las Ducati de Danilo Petrucci y Andrea Dovizioso y la Suzuki de Alex Rins.

Así cambiaron las posiciones: El vuelta a vuelta del Gran Premio de Francia 2020 de MotoGP

Sin embargo, cuando restaban ocho giros para el final, el piloto del Pramac de repente cortó en la recta antes de la curva 7 marchando en segunda posición por detrás de Petrucci. Miller levantó la mano avisando de un problema y cogió la escapatoria, diciendo adiós a la carrera.

El piloto de Townsville llegó al box caminando con un enfado notable y lanzó los guantes al aire antes de marcharse a la parte trasera.

Para el #43 es su segundo abandono en las últimas tres carreras, ambos por cuestiones ajenas a él, y pierde una gran oportunidad de engancharse a la lucha por el título. El oceánico, que abandonó en el Gran Premio de Emilia Romagna por culpa de un tear-off de Fabio Quartararo que succionó su Desmosedici, se queda séptimo del campeonato a 40 puntos del francés.

"Una que se escapó", escribió Miller en sus perfiles de redes sociales. "Tuvimos un problema con el motor en el warm up, así que cambiamos a la segunda moto para la carrera. Pero cuando llovió justo antes de la salida, tuvimos que volver a la moto original con la configuración de mojado, no tuvimos tiempo de arreglar nada, así que sólo pudimos cruzar los dedos pero sucedió lo inevitable. Uno de esos días... A Aragón, ¡a ver qué podemos hacer allí!".

"Era un día para sumar muchos puntos. Me pasé la mayor parte de la carrera siguiendo a Danilo y Dovi, y luego Rins se unió. El único de los que me superaba en el campeonato era 'Dovi'. A Fabio le estaba costando, también a Mir, a Maverick. Afortunadamente no perdí demasiados puntos con Fabio y solo cedí una plaza en el campeonato, así que a falta de cinco carreras, todavía estoy lo suficientemente cerca para hacer algo con estas carreras tan impredecibles... pero no podemos permitirnos otro lujo como este. Dos 'ceros' en las dos últimas veces que estuve en primera fila, ninguno de ellos tuvo nada que ver conmigo", remachó.

Las numerosas caídas que hubo en el Gran Premio de Francia