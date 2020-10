Quartararo partió desde la pole en Le Mans, pero desde la primera vuelta fue perdiendo posiciones. El francés se las prometía feliz en seco, pero la aparición de la lluvia trastocó sus planes.

"Nuestra primera carrera en lluvia podría haber sido peor", dijo Quartararo. "Puedo estar contento con mi primera carrera en estas condiciones. Quería hacerlo mucho mejor. No es malo para el campeonato, pero hubiera preferido una carrera en seco porque teníamos muy buen ritmo".

El Diablo cuenta con poca experiencia en lluvia con la MotoGP y tuvo problemas con la puesta punto para calentar los neumáticos.

"Al principio tuve muchos problemas para calentar el neumático trasero. Por eso Dovi y Petrucci me pasaron tan rápido. No tuve agarre hasta después de ocho o nueve vueltas. Por eso el comienzo de la carrera fue muy malo. No fue fácil de manejar. Creo que estas condiciones son nuestra principal debilidad. Estamos teniendo muchos problemas para calentar el neumático trasero", explicó.

El piloto del Petronas se las apañó para ser noveno, justo por delante de dos de sus perseguidores en el campeonato, Joan Mir (11º) y Maverick Viñales (10º), cediendo puntos solo con Andrea Dovizioso.

"Cuando crucé la línea de meta, me alegré de terminar por delante de Joan y Maverick. Vi en la pantalla gigante que ganó un piloto de rojo y pensé que era Dovi y se iba a acercar. Entonces vi que era Petrucci. Eso era bueno. Y segundo fue Alex [Márquez], tercero Pol [Espargaró]. Estaba enfadado pero contento".

Quartararo admite que pensó en el título durante la carrera.

"Creo que es la primera vez que pienso en el campeonato. Cuando [Mir] me adelantó, pensé que era imposible. No iba a llegar a meta sin intentar algo. La batalla por el noveno fue como por la victoria. Fue muy divertido, todos íbamos al cien por cien. Aunque dicen que nadie quiere ganar este campeonato, todo el mundo quiere ganar. Hubiera preferido terminar delante, pero fue un buen adelantamiento", finalizó.

