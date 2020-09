Nada más bajares de la moto, el de Yamaha soltó una frase que resumió perfectamente qué le acababa de suceder en la pista: “Pasé de romper el récord de la pista el sábado a ser un cono para los demás pilotos, el domingo”.

Por suerte para el español y para su equipo, el martes hubo un test en el mismo circuito en el que terminó el sexto, a más de cinco segundos del ganador (Franco Morbidelli).

Viñales fue de menos a más a lo largo de las 27 vueltas que duró la prueba. Así lo constata un hecho: su mejor giro, el segundo más veloz tras la vuelta rápida que también se adjudicó Morbidelli, no llegó hasta la antepenúltima vuelta, cuando normalmente los tiempos caen por culpa del deterioro de los neumáticos.

El análisis de los datos y las pruebas llevadas a cabo en el ensayo del martes confirmaron que el equipo metió la pata al optar por el compuesto trasero más duro –fue el único miembro de la parrilla que lo utilizó–.

“La elección de la goma trasera fue un error clarísimo, porque la moto y el neumático comenzaron a funcionar muy tarde. Pero para nosotros era la mejor opción, porque el viernes el sábado quedó claro. Llevamos muchas carreras con el neumático equivocado”, resumió Viñales.

“No sirve de nada ser el más rápido en la cronometrada o en el test; quiero ir rápido en carrera. Tenemos que entender por qué cambia tanto la moto después de las carreras de Moto2. Esa es la explicación que me da Yamaha, pero no me convence porque es para todos igual. Hay que reaccionar”, añadió el corredor de Roses (Girona), que poco a poco ha ido desinflándose hasta establecerse en la quinta plaza de la tabla, empatados a puntos con Valentino Rossi (sexto) y 18 por detrás de Andrea Dovizioso, el líder.

“Pasé de ser una bestia el sábado a un gatito el domingo. Cuando hay agarre en la pista voy muy rápido”, prosiguió el #12, que ya adelantó que este fin de semana incorporará algunas de las piezas que ya probó en el test, como el vistoso escape nuevo o el basculante de carbono.

Tras el cabreo del domingo, Viñales fue uno de los pilotos que fue a desahogarse al Ranch de Valentino Rossi, en Tavullia: “Me lo pasé como un niño. Fui el primero en entrar y el último en salir”, remató Viñales.

