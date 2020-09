Tras ganar sus dos primeras carreras en MotoGP el pasado año, Alex Rins sigue esperando su oportunidad de subir al podio esta temporada. Para ello tiene una nueva oportunidad este fin de semana en Misano, donde el pasado domingo se mostró muy fuerte hasta la parte final de la carrera.

“Contento y con ganas de empezar el fin de semana. Después del gran premio anterior y un test aquí todo va a estar mucho más igualado y habrá que estar concentrados al cien por cien para que no se nos escape ninguna y poder dar lo mejor de nosotros mismos”, resumía el de Suzuki.

Rins estuvo luchando por el podio el pasado fin de semana hasta las últimas vueltas, cuando un problema físico por su lesión en el hombro le obligó a lanzar la toalla.

“En principio no tiene que repetirse y no tiene que preocuparnos el problema con el antebrazo. Hemos intentado adaptar la moto moviendo los manillares. Tomaremos muchas más precauciones para no tener de nuevo problemas musculares”, valoró.

Este mismo jueves, Fabio Quartararo aseguraba que la Suzuki es la mejor moto de la parrilla.

“Que lo haya dicho Fabio me extraña un poco, porque tanto la Suzuki como la Yamaha están al mismo nivel de compensación, son las dos motos que mejor se están adaptando ahora mismo. Seguro que ha visto cosas. Cuando vas detrás de un piloto ves detalles, pero creo que las dos motos están muy igualadas. Personalmente encuentro bien mi moto, con pequeñas cosas para mejorar, pero estoy contento”.

El Mundial de MotoGP está, tras seis carreras, muy igualado, pero parece que nadie quiera tomar la iniciativa y lanzarse claramente a por el título.

“Al ser un campeonato que nunca hemos vivido antes, con estas características extrañas, de pasar mucho tiempo en casa o correr dos veces seguidas en el mismo sitio, no es que los pilotos nos hayamos confiado, es que queremos dar más del cien por cien, y por eso estamos cometiendo muchos errores. Por nuestra parte, hemos cumplido el cupo de fallos”, aseguró.

Con un gran premio disputado en Misano el pasado fin de semana y un test el martes, le preguntaron a Rins si creía que el domingo estarían los mismos en la batalla o se unirían más pilotos.

“Seguro que se añaden más pilotos a la fiesta después del test del martes y de haber tenido tiempo para preparar mejor la puesta a punto de las motos, seguro que estaremos más pilotos delante”, zanjó el barcelonés.

Las fotos de Alex Rins en Misano