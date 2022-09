Márquez: "La espera ha sido larga, pero tenía que aprovecharlo"

Cargar el reproductor de audio

El piloto de Honda no lograba la pole desde el Gran Premio de Japón celebrado en octubre de 2019, hacía este sábado 1071 días, pero Marc Márquez, el mejor en condiciones complicadas y buscando beneficiarse en el caos, sacó todo su genio sobre la empapada pista nipona para volar hacia su 63ª pole position en la clase reina, el que más tiene de la historia pese a haber estado, prácticamente, tres años sin conseguir ninguna.

Por la mañana, en el FP2, disputado también bajo la lluvia, el de Honda ya fue el más rápido, liderando la sesión, un ensayo general para atacar en la clasificación. Márquez ya había logrado, el viernes, colocarse entre los diez primeros en condiciones de seco, lo que le valió pasar a la Q2 directamente al aparecer, este sábado, la lluvia y no mejorarse los cronos del FP1.

En la sesión definitiva, el español se ha puesto primero en su giro inicial, y aunque ha mantenido una dura pugna, sobre todo con Johann Zarco, al final ha hecho valer su mejor vuelta para conseguir la pole, por lo que saldrá primera a la carrera de MotoGP del Gran Premio de Japón 2022.

"La última pole fue aquí hace tres años, ha sido una espera muy larga", encajaba un Márquez exultante a los micrófonos de DAZN en el parque cerrado tras la Q2

Pese a que el piloto de Honda está en pleno proceso de recuperación de la cuarta operación del brazo derecho, en condiciones de mojado su falta de fuerza no ha sido un impedimento.

"Tenía que aprovecharlo, me encuentro cómodo en agua, me falta fuerza en el brazo en condiciones de seco, pero en mojado puedo pilotar como quiero, y lo he aprovechado", explicó.

Marc, ligeramente emocionado, quiso acordarse de todos los que le están ayudando a recuperarse de su lesión.

"Quiero agradece a toda la gente que me ha ayudado en la recuperación, se que hemos hecho la pole en agua, pero, en mi condición y después de todo lo que hemos pasado, se tiene que celebrar todo", dijo.

Las previsiones indican que la carrera será este domingo (8 de la mañana hora espalñola) en seco, lo que complicará las cosas al catalán.

"Mañana la carrera será en seco y veremos qué pasa, pero hay que buscar alicientes para seguir adelante", zanjaba el chico de Cervera.