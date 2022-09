Bagnaia: "Algo no va bien en esta moto en mojado"

Cargar el reproductor de audio

Motegi.- El piloto de Ducati, ganador de cuatro de las cinco últimas carreras y que, desde el Gran Premio de los Países Bajos, a final de junio, le ha recortado 81 puntos al líder del Mundial, Fabio Quartararo, solo pudo ser 12º, y último, en la Q2 del Gran Premio de Japón, disputado este sábado en condiciones de lluvia, lo que le obligará a salir desde la cuarta fila de la parrilla de salida este domingo (8 de la mañana hora española).

"Aún no he podido analizar nada, pero parece que algo no vaya bien en esta moto", se lamentó Pecco, que llegó muy contrariado al box de Ducati al final de la sesión, con cara de pocos amigos.

"El año pasado iba rápido en mojado pero este año, en Indonesia, la única prueba en mojado, terminé el 15", recordó.

"Este resultado no es aceptable, y esta mañana fui más rápido que en la cronometrada, en peores condiciones", abundaba el corredor italiano.

Bagnaia no pudo acometer ninguna vuelta realmente rápida durante la sesión, que empezó con lluvia pero fue remitiendo.

"No tengo ninguna sensación con la moto. Este año no tuvimos muchas oportunidades de rodar en mojado, pero tenemos que descubrir qué pasa. Sé que mi nivel es mucho más alto en estas condiciones", se quejaba.

De cara a la carrera, sus principales rivales, Fabio y Aleix Espargaró, saldrán 9º y 6º, respectivamente, por lo que tendrá que remontar para no perder puntos.

"La estrategia es apretar. Intentaré adelantar tantos pilotos como pueda en las primeras vueltas", dijo, antes de añadir: "Mi objetivo es ganar. Mi primer objetivo no es superar a Fabio, sino ganar", se mostró tajante.

Pese a ello, el de Ducati sabe que sus intenciones no serán sencillas de llevarse a cabo.

"Con esta primera curva, comenzar el 12º no es lo ideal. Intentaré no equivocarme y hacer la mejor salida de mi vida", zanjó el chico de Turín.