Lorenzo: "La Honda me dio problemas, pero no le tuve miedo"

Jorge Lorenzo completó en 2019 su peor temporada en MotoGP, sin entrar en el top 10 en ninguna carrera. El pentcampeón del mundo se encontró una moto a la que no fue capaz de adaptarse, algo a lo que tampoco ayudaron las numerosas lesiones que encadenó.

El balear se lesionó de gravedad en las vértebras en Holanda y se perdió cuatro grandes premios. Aunque le restaba un año más de contrato con Honda, en el último Gran Premio de la temporada en Valencia sorprendió al anunciar su retirada con solo 32 años.

Hace unos días, durante una retransmisión en DAZN, su ex compañero Marc Márquez señaló que el motivo que había llevado a la retirada a Lorenzo fue que "quizá cogió miedo a la moto o no acabó de entenderla”. Una hipótesis que el #99 rechaza de lleno.

"La Honda 2019 me creó problemas, solo Márquez logró manejarla", dijo en una entrevista con Sky Italia desde su confinamiento en un hotel de Dubai. "Llegué a un punto en el que si empujaba no podía entender dónde estaba el límite. Al final, me arriesgaba a caer y no tenía confianza, pero no podemos hablar de miedo como han dicho muchos".

El piloto de Palma, además, se mostró seguro de haber podio luchar por el título en 2019 de haber seguido en Ducati.

"Invertieron mucho en mí, había ganado tres mundiales y merecía el esfuerzo económico. Después de un año y medio todavía no habíamos ganado una carrera. Si lo hubiera hecho en Misano, tal vez la historia hubiera cambiado. Hicieron un discurso económico, Petrucci costaba menos y él era italiano. Una lástima, no hubo paciencia y tal vez se decidió demasiado pronto. En ese momento encontramos lo que nos permitía ganar, pero era demasiado tarde. En 2019 podríamos haber luchado por el mundial", zanjó.