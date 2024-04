¡Jorge Lorenzo reta a un combate de boxeo y Dani Pedrosa acepta!

Hace más de una década y media, el motociclismo español estaba dividido en dos bandos. Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa eran los iconos para el deporte nacional en MotoGP, aunque esa rivalidad dentro de la pista elevó la tensión hasta el punto en el que el mismísimo Rey de España tuvo que intervenir y hacer que se dieran la mano en la carrera que se disputó en Jerez en 2008.

Mucho tiempo después, esa tensión parece que se relajó, y aunque uno ya no está sobre la moto, comparten micrófonos en DAZN como analistas de los grandes premios. Sin embargo, sus caminos parece que se volverán a encontrar, no sobre el asfalto ni en la cabina de comentaristas, sino en un ring.

El mallorquín retó al barcelonés a un combate de boxeo en el club donde entrena, y lo hizo saber a través de sus redes sociales: "Bueno, Dani [Pedrosa], como han visto, estos días he empezado a entrenar boxeo. Como sabes, me gustan los retos, y hace quince años tuvimos nuestros más y nuestros menos tanto dentro como fuera de la pista, y ahora que está de moda esto de las veladas de famosos, se me ha ocurrido un reto un poco loco".

"Te reto aquí, en Grand Price Barcelona, este club de boxeo, en un combate a puerta cerrada, que se emitirá en mi canal de YouTube, DURALAVITA, y te reto, espero que lo aceptes, y te veo aquí, en este ring", afirmó Jorge Lorenzo en una grabación en su cuenta de Instagram.

Poco después, y ya preparado para su participación como wildcard en el Gran Premio de España, Dani Pedrosa respondió con una sonrisa y algún que otro dardo: "Hola, Jorge [Lorenzo]. La verdad es que acabo de ver tu vídeo, que me pillas que me voy para Jerez, y así de primeras sí que es verdad que he pensado que es una idea bastante loca, pero también es verdad que ahora mismo me encuentro en forma y no voy a negar que la tentación de darte un par de hostias es bastante importante, así que acepto tu reto. Dime día y hora y nos vemos en el ring".

Así pues, parece que se volverá a repetir ese duelo que tanto emocionó a los aficionados de todo el mundo en MotoGP, pero también puede ser una estrategia para llamar la atención y que ambos hagan una colaboración en el podcast que el mallorquín tiene. Por lo tanto, es muy probable que hagan una charla muy interesante en DURALAVITA antes que ponerse los guantes de boxeo, aunque quién sabe si se animarán a enfrentarse de verdad.

