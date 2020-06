Lorenzo: “Por ahora no he recibido ninguna llamada”

El mercado de pilotos de MotoGP para 2021 se está definiendo en los últimos días y ya solo quedan 10 plazas por confirmarse. De ellas, la vacante en el Repsol Honda será para Pol Espargaró, mientras que Jorge Martín también tiene un acuerdo con el Pramac Ducati.

Así, a la espera de la firma de Valentino Rossi por el Petronas Yamaha, la moto libre más atractiva que quedaría en este momento sería la segunda Desmosedici oficial. Tras la confirmación del ascenso de Jack Miller, Andrea Dovizioso continúa negociando con Ducati una renovación que se ha atascado por una cuestión económica.

Aunque todas las partes han mostrado su disposición para alcanzar un acuerdo, la firma sigue sin llegar, y en medio de toda esta historia ha aparecido el nombre de Jorge Lorenzo sobre la mesa.

Por si te lo perdiste: “Al 99%, Dovizioso renovará con Ducati”, dice su agente

El balear, tras retirarse de la competición al final de la temporada 2019, nunca ha cerrado la puerta a su regreso, pero el #99 solo se enrolaría en un proyecto que le permitiera volver a pelear por el campeonato.

Para Lorenzo solo habría dos motos que cumplirían con este requisito: Yamaha y Ducati. La marca de Iwata es quien parece tener sus planes más definidos para 2021, mientras que los de Borgo Panigale siguen a la espera de Dovizioso.

En una charla organizada por la web oficial de MotoGP, Jorge Lorenzo salió al paso de todo lo que se ha dicho y escrito en los últimos días.

"Si llega una llamada para ganar el Mundial, al menos la escucharía y la estudiaría", dijo Lorenzo. "Si tengo esa oportunidad, la estudiaría. Con 33 años, aún creo que con las herramientas adecuadas podría ganar el campeonato. Por ahora, esa llamada no ha llegado, por lo que no he podido estudiarla. Para mí, sólo hay dos opciones: Yamaha, que parece que tiene firmados los cuatro pilotos, y Ducati. Si no pasa, estaré muy contento con mi vida. Me gustaría seguir con Yamaha, hacer el trabajo que no hemos podido con el coronavirus para mejorar la moto".

"Por ahora, soy muy feliz, estoy haciendo cosas que no podía como piloto. Lo que me hace levantarme y estar motivado es ganar. No puedo decir que no eche de menos la sensación de ganar".

El tricampeón de MotoGP, no obstante, mantiene el contacto con Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, aunque no han hablado de su posible regreso.

“Tengo una gran relación con Gigi desde que ganamos en 125cc con Derbi, dos mundiales. Tenemos una relación humana. Me llamó por mi cumpleaños y hablamos de la vida, de la familia y nada más. Nada profesional, nada especial", zanjó.