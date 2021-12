Tras su exitosa temporada 2020, KTM perdió las ventajas que disfrutaba por reglamento. El fabricante austriaco fue el único, junto a Aprilia, que pudo estrenar motor en 2021, pero el desarrollo se congeló. Además, vio reducido el número de propulsores que pudo descorchar y los pilotos titulares no pudieron participar en los test privados.

Como el resto de equipos, KTM tuvo que designar tres circuitos del calendario como pistas de test para los pilotos probadores, y solo contaron con tres wild card.

KTM tuvo que cambiar su funcionamiento en 2021 y muchas piezas se probaron durante los fines de semana de gran premio.

"Si no estás en buena forma, por supuesto que siempre pruebas cosas diferentes", decía Miguel Oliveira. "No hemos probado demasiado, ya no hacemos pruebas fuera de los fines de semana de carreras. Sólo quedan los días de test oficiales. Antes podíamos probar los pilotos titulares".

"Esto nos permitía hacer el trabajo y no delegarlo a los ingenieros o los pilotos de pruebas. Además, el nivel es muy alto. En una parrilla apretada, puedes estar rápidamente delante o atrás".

El director de la casa de Mattighofen, Pit Beirer, señaló que se hicieron demasiadas pruebas en los fines de semana de carrera. En este sentido, 2022 debería ser más tranquilo para el equipo, para que los ingenieros y los pilotos puedan concentrarse en sacar lo máximo de la moto.

Por eso se ha contratado a Fabiano Sterlacchini, para coordinar los departamentos de ingeniería. Francesco Guidotti también se ha unido como nuevo director del equipo. Así, la parte técnica y la deportiva se ha dividido entre dos personas.

Mike Leitner y Pit Beirer, Red Bull KTM Factory Racing

Mike Leitner, hasta ahora director técnico de KTM, ejercía muchas tareas. El expiloto cree que la pérdida de las concesiones fue algo que contribuyó a las fluctuaciones de su rendimiento en 2021.

"Eso influyó", reconoció Leitner a Motorsport.com. "También se vio con otros fabricantes. Recuerdo que Suzuki también tuvo problemas tras la pérdida de las concesiones, que solucionaron entre carreras".

Después de que Suzuki regresara a MotoGP en 2015, perdió las concesiones en 2017, pero acabaron sin podios y recuperaron los beneficios para volver a perderlos al final de 2018.

"También se pueden ver las buenas actuaciones de Aprilia. La idea de las concesiones es que lleves a un recién llegado o a alguien que aún no está delante a la cima. Eso también es bueno", opina Leitner.

"Cambia mucho cuando lo pierdes. Desde fuera no se nota tanto. Hay que enfocarlo estratégicamente de forma diferente. Hay que pensar de forma distinta como fabricante y como equipo. Sin duda, este será uno de los puntos a tener en cuenta el año que viene. Pero como he dicho, todo el mundo está contento de que hayamos perdido las concesiones. Se demostró que hicimos un gran trabajo", remacha.