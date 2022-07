Rea cuestiona MotoGP: importancia del piloto, ausencia de Rossi y más

Cargar el reproductor de audio

2022 es el primer año que MotoGP abre sus gradas sin ningún tipo de restricción tras la llegada de la pandemia, pero algunos eventos han visto reducirse significativamente sus asistencias, especialmente el emblemático Gran Premio de Italia en Mugello.

La cita italiana registró unos números preocupantes durante su celebración, que pusieron en alerta a aficionados y organizadores. Eso avivó la pregunta más recurrente en el paddock: ¿ha terminado la época dorada de MotoGP?.

Sobre ese asunto se pronunció el piloto de WSBK, Jonathan Rea. En una entrevista con Motorsport-Total.com, el norirlandés aseguró que la situación "no es tan dramática como parece", sin embargo, identifica la pérdida de audiencia con la retirada de Valentino Rossi.

"Valentino era un gran caballo de tiro. Incluso sin él, el color amarillo domina las gradas. Es Mister MotoGP", expresó Rea. "Yo soy fan de la vieja generación: la era de Nicky Hayden, Casey Stoner, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi y Marc Márquez. Pero no podemos decir que la nueva generación sea más lenta o peor", valoró el piloto de Kawasaki.

"Los pilotos actuales son realmente rápidos. La era de Quartararo, Alex Rins, Joan Mir y Bagnaia dejará su propio legado", aseguró, dejando entrever que una de las razones de la caída del interés también podría ser la falta de rivalidad en pista.

"Hubo problemas y rivalidad con Rossi, pero también con Márquez, Schwantz, Lorenzo y Casey. Ahora en MotoGP parece que hay mucha paz y tranquilidad entre rivales. Eso hace que haya menos drama que en el pasado".

En mayo, el equipo Suzuki Ecstar anunció que dejaría MotoGP a finales de año. Esto significa que solo cinco fabricantes competirán a partir de la temporada 2023 de MotoGP. Por lo tanto, el número de prototipos japoneses en parrilla se reduce a seis.

"No creo que la salida de Suzuki afecte a las carreras. El factor que más influye es el final de la carrera de Valentino Rossi", insistió Rea.

Mientras que en WSBK tres pilotos están al frente, el panorama es diferente en MotoGP. Con Enea Bastianini, Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Aleix Espargaró y Miguel Oliveira, hubo cinco ganadores diferentes en once carreras.

Por ese motivo, no es raro que el ganador de una carrera no termine entre los seis primeros en el siguiente gran premio. "Es una locura. No puedo explicarlo", dijo Jonathan Rea.

"Tengo la sensación de que el piloto no marca la diferencia y que la moto es más importante. La ventana de rendimiento es muy pequeña. En algunas carreras, Quartararo está diez segundos por delante en la parte delantera. Una carrera después tiene que pelear duro para poder ser sexto".

"Pasa lo mismo con KTM. Ganan y luego, de repente, están al final de la tabla de tiempos. Es difícil de explicar. Yo tampoco lo entiendo mucho", admitió el seis veces Campeón del Mundo de Superbikes, que como aficionado, asegura que le sigue gustando la competición hermana.