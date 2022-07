Alex Márquez: "Honda se perdió al escuchar comentarios diferentes a los de Marc"

Cargar el reproductor de audio

Después de que Jorge Lorenzo anunciara su retirada por sorpresa en noviembre de 2019 al verse incapaz de pilotar una moto que solo podía dominar Marc Márquez, Honda se planteó la necesidad de hacer cambios en su prototipo RC213V con la finalidad de que no solo su estrella pudiera conducirlo. Una dirección que se confirmó, aún más, cuando la marca nipona entendió que la lesión sufrida por su piloto de referencia en julio de 2020 iba para largo.

La petición del resto de pilotos de la marca, sobre todo Pol Espargaró, que llegó en 2021, era de dotar a la moto de mayor agarre en la parte trasera, mientras que para Marc la clave de su pilotaje se basaba en el control del tren delantero para poder entrar en las curvas de forma agresiva.

Cuando se cambió el diseño de la moto para tener más agarre trasero, se perdió el control de la parte delantera, y cuando se trató de recuperarlo, la moto dejó de ir bien de delante y de detrás.

Hablando con Alex Márquez durante el pasado Gran Premio de los Países Bajos, el corredor de la marca del ala dorada admitía que "quizá" Honda se había perdido "escuchando comentarios diferentes a los de Marc".

Alex llegó al equipo oficial Repsol para suplir la marcha de Lorenzo en 2020, y en su año de rookie logró dos podios y terminó la temporada luchando siempre en los puestos delanteros. Con su paso a LCR y el cambio de moto, sus prestaciones de han diluido misteriosamente. Para cualquier joven piloto, el gran sueño es llegar a la todopoderosa HRC, un viaje que para Alex se ha convertido en toda una pesadilla.

"Pude vivir un poco el momento dulce en 2020 siendo rookie. Lo que no me esperaba cuando renové y pasé al LCR es que la situación sería como la de ahora. Ningún piloto se imagina cuando firma dos años de contrato que van a haber todos estos problemas. Se ha dado así, ha sido un cúmulo de muchas cosas. Pero está claro que los pilotos que estamos en Honda somos rápidos, pero no podemos sacarle provecho a la moto que nos gustaría", explicaba Alex a Motorsport.com.

Cuando tratas de desentrañar los motivos que han llevado a Honda a perderse completamente en el desarrollo de su prototipo de MotoGP, Alex concede algunas claves interesantes.

"En el invierno de 2020, al no estar Marc, se perdió un poco el rumbo, sobre todo porque en HRC estaban acostumbrados durante muchos años a que un piloto les marcara la directriz, en ese momento quizás Honda escuchó, y se lío de alguna manera, porque los comentarios eran diferentes a los que en ese momento daba Marc. Y ahí se perdió el rumbo", valoraba el bicampeón del mundo.

"Sí que es verdad que al final del pasado año (2021) se mejoró y pudieron, sobre todo el equipo oficial, que era quien tenía las piezas más nuevas, ganar carreras. Pero este año, con la moto que tenemos, había el riesgo de que no funcionara y así ha sido. De momento no se está encontrando el camino, ni las nuevas piezas que llegan están funcionando como todo el mundo espera".

Lo que está claro, en toda esta situación de la crisis de Honda, es que el problema apunta más a una moto fallida, que a la falta de calidad de los pilotos.

"Yo sigo siendo el mismo que en 2020, cuando hice podios siendo rookie, incluso te diría que soy mejor piloto, tengo la categoría más por la mano, entiendo mucho más los neumáticos, la electrónica y, en suma, todo. Pero no me siento como me tendría que sentir encima de una moto, disfrutando y con el feeling que se necesita para ser rápido. A partir de ahí que cada uno saque sus conclusiones, pero la gente creo que es inteligente y ven lo que está pasando", zanja un Alex Márquez que a final de temporada dejará Honda para convertirse, la próxima temporada, en piloto del equipo Gresini-Ducati.

(Pulsa aquí si no te aparece el podcast o no se te reproduce)

