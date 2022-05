Dovizioso pone a Razali en su sitio: "No sabe comportarse muy bien"

Cargar el reproductor de audio

En una entrevista publicada el viernes de la pasada semana, ya con el Gran Premio de Francia en marcha, el propietario del refundado equipo satélite de Yamaha RNF MotoGP Racing, el malasio Razlan Razali, mostró su contrariedad por la falta de resultados de Andrea Dovizioso.

"Dovizioso me recuerda a Rossi, hace de ingeniero y se olvida de pilotar", dijo Razali, que la pasada temporada tuvo que ‘cargar’ con la imposición del #46 y este año con la de Dovi, a quien Yamaha paga el sueldo y todo el material, no así el equipo técnico y otros gastos que corren a cargo del presupuesto de RNF.

El mismo viernes, al final de la primera jornada de entrenamientos en Le Mans, Motorsport.com pudo hablar con el veterano piloto de Forli, que encajó con una sonrisa la pregunta sobre las afirmaciones de Razali.

"Sinceramente, por el momento no es un problema para mí. No me importa", aseguró el #04.

Sin embargo, el corredor de 36 años no dejó escapar la oportunidad de poner al malasio en su sitio.

"Todavía no conozco muy bien a Razali. En mi opinión es una buena persona y todavía no conoce muy bien el paddock, así que no sabe comportarse muy bien, pero es una buena persona y nos llevamos muy bien", enfatizó su respuesta.

Entre otras atrevidas reflexiones, Razali aseguró que "encuentro similitudes entre Dovi y Valentino Rossi el año pasado, ambos no solo quieren ser pilotos sino también ingenieros y se olvidan de ser pilotos y de pilotar la moto tal y como es", apremiando al corredor a que se dejara de historias y le diera al gas.

"No tengo ningún problema con esa afirmación", dijo Dovi. "Hace unos años ya hizo algunas declaraciones extrañas, pero en mi opinión es solo porque no tiene mucha experiencia en el mundo de las motos", atizó el italiano a Razali, que apareció en el paddock de MotoGP con el equipo SRT en el Mundial de 2015, en Moto3, antes de crecer a Moto2 en 2017 y expandirse a MotoGP en 2018, siendo antes director del Circuito de Sepang y buen conocedor del campeonato desde hace más de una década.

Dovizioso, que debutó en el campeonato del mundo de 125cc en 2001, antes de que se inventaran los teléfonos inteligentes, no tiene ningún interés en entablar un enfrentamiento con Razali.

"[Sus declaraciones] no son un problema en absoluto. Es su punto de vista y su forma de describir las cosas, pero no es un problema, no me importa", mantiene.

"Nosotros estamos centrados en la parte técnica, en intentar ser lo más competitivos posible. Yo hablo con los ingenieros y los técnicos para intentar mejorar y él [Razali] está más en el lado de la gestión. En el aspecto técnico, no está tan involucrado", zanja el tema el tres veces subcampeón de MotoGP, que no tiene ninguna intención de variar su visión analítica en el box.

"No, ¡esa es la cuestión! [risas] Soy muy analítico y no me veo siendo diferente. Al final, estamos hablando de nada”, zanjó el forlivesi.

