"Dovizioso es como Rossi, hace de ingeniero y se olvida de pilotar", dice Razali

Tras el fiasco que supuso la pasada temporada la llegada de Valentino Rossi al entonces equipo Petronas, el propietario de la refundada escudería satélite de Yamaha, ahora denominada RNF MotoGP Racing, el malasio Razlan Razali, se lamentó de las nulas prestaciones del teórico piloto estrella de la formación, el veterano Andrea Dovizioso.

"Para ser sincero, no esperaba que tuviera tantos problemas teniendo en cuenta que el año pasado hizo cinco carreras y test. Pensaba que con su experiencia sabría adaptarse a la M1. Creo que tiene que dar un paso atrás, no ser demasiado analítico y limitarse a pilotar la moto, tratando de sacar el máximo provecho, en lugar de pensar en lo que no funciona. Esa es la moto que hay", dijo Razali en una entrevista en GPone.com.

Dovizioso reitera en cada una de sus apariciones antes los medios que la Yamaha actual es una moto complicada y que solo es competitiva en manos de Fabio Quartararo.

"Encuentro similitudes entre él y Valentino Rossi el año pasado, ambos no sólo quieren ser pilotos sino también ingenieros y se olvidan de ser pilotos y de pilotar la moto tal y como es", dice el ejecutivo malasio.

En su debut en MotoGP, Petronas apostó por una política de pilotos jóvenes (Quartararo y Franco Morbidelli), convirtiéndose en una especie de plataforma para formar pilotos para Yamaha, un camino que se desvió el pasado año cuando se vieron obligados a recolocar a Rossi tras el descarte del equipo oficial Yamaha, que puso a Quartararo en su lugar.

"La filosofía de contar con chicos jóvenes es la correcta, porque no tienen referencias y simplemente montan, esa es la diferencia entre un novato y un piloto experimentado. Vale y Dovi son muy analíticos, muy sensibles, pero se olvidan de conducir la moto", se lamentó.

Desde hace semanas, se habla de un divorcio entre Yamaha y RNF a final de año, y que Razali está tratando de asociarse con Aprilia para convertirse en el equipo satélite de la casa de Noale.

"Los rumores existen desde principios de año y ahora la decisión de Suzuki los ha ampliado. Es cierto que sólo nos queda un año de contrato con Yamaha, pero tenemos tiempo para evaluar la situación. Tenemos otras opciones, y son buenas, pero estamos esperando. La posibilidad de cambiar de fabricante es grande pero es una decisión que no me gustaría tomar", expuso.

"Lo que me gustaría es tener con Yamaha una relación como la que tuvo Hervé Poncharal durante más de 20 años, o Lucio Cecchinello con Honda. De este modo, compites con la fábrica, ganas y pierdes juntos. Como equipo tenemos que construir nuestra credibilidad, las relaciones comerciales, los fans, y no puedes hacerlo si cambias de fabricante constantemente. Lógicamente me veo obligado a mirar todas las opciones ya que sólo me queda este año de contrato con Yamaha", se resignó el malasio, que sabe perfectamente que la ruptura es una posibilidad muy real.

