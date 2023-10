10 cosas que aprendimos del Gran Premio de Tailandia de MotoGP 2023

Jorge Martín respondió a sus recientes errores en MotoGP de forma brillante en un emocionante Gran Premio de Tailandia, en plena batalla por el título. El piloto del Pramac llegó a la cita bajo lupa después de su caída en Indonesia, cuando lideraba cómodamente la carrera, y de perder la victoria en Australia por una innecesaria apuesta con los neumáticos.

Pero se recuperó con contundencia, logrando la pole, ganando la sprint y manteniéndose firme en un gran premio épico para recortar la ventaja de Pecco Bagnaia en la general a sólo 13 puntos. A falta de tres grandes premios, el vigente campeón debe mejorar los sábados si quiere detener el ataque de Martín. Sólo fue séptimo en la sprint antes de ser segundo el domingo.

Así que, con sólo tres rondas por delante en esta campaña 2023, aquí están las 10 cosas que aprendimos del Gran Premio de Tailandia.

1. Martín da un paso adelante tras sus errores

Jorge Martín admitió estar "mentalmente destrozado" tras ganar en Buriram. Claramente, se ha quitado la máscara tras decir que la presión por ganar el título no recae sobre él. Tras perder la victoria en Indonesia y Australia cuando lideraba cómodamente, la balanza se inclinó de nuevo a favor de Bagnaia.

El de San Sebastián de los Reyes necesitaba un fin de semana a prueba de balas en Tailandia para contrarrestar esa presión. Y estuvo a estar a la altura de las circunstancias, como corresponde a un futuro campeón. Volvió a hacer pole con récord y fue intocable el sábado, para sumar su quinta sprint consecutiva.

Tras la innecesaria apuesta por los neumáticos en Australia, Martin jugó sobre seguro y apostó por la opción mayoritaria el domingo en Tailandia, la goma trasera dura. Sin ser ni mucho menos el piloto más rápido (su mejor vuelta fue 0.191 segundos más lenta que la de Bagnaia), gestionó la carrera de forma brillante. Se aseguró de reservar sus neumáticos para los ataques finales del #33 y del #1, que destrozaron sus gomas al final.

Ahora, a sólo 13 puntos de Bagnaia, el español sintió que su victoria era "un verdadero golpe sobre la mesa para que la gente vea que puedo luchar". Con sólo tres citas por delante y todas en circuitos en los que Martín es fuerte, puede que haya aprendido de sus lecciones más duras en el momento crítico.

2. Bagnaia debe mejorar los sábados

Bagnaia se ha pasado todo 2023 utilizando sus viernes para trabajar en el ritmo de carrera, pero ahora se le está viendo flaquear demasiado los sábados. Puede que las sprints sólo valgan la mitad de los puntos, pero sólo ha sumado 21 los sábados desde la India, mientras que Jorge Martín ha sumado 48 y no ha sido superado en carrera corta desde Barcelona, antes de iniciar su racha de triunfos consecutivos. En cuanto a los puntos de los domingos, Bagnaia ha sumado 85 desde Buddh, y Martín tiene 81.

Bagnaia al menos logró el pase directo a la Q2 en Buriram, pero sólo pudo clasificarse el sexto, y pagó cara una mala salida y una batalla "inútil" entre Alex Márquez y Johann Zarco en la sprint. Séptimo fue el mejor resultado que pudo conseguir, y eso a pesar de sentirse "muy, muy bien sobre mi moto". El domingo fue diferente, salió mejor y rodó más rápido. Pero gastó más neumático de lo que le hubiera gustado luchando con Marc Márquez en los primeros compases de la carrera.

Saliendo desde la primera línea habría evitado esto y quizás habría podido tomar la delantera en su batalla con Brad Binder y Martín. En la pelea con Jorge, el español sigue siendo el más rápido. Pero Bagnaia se mostró confiado tras Tailandia, declarando que había "descubierto algo importante" para las últimas carreras.

No dijo lo que había descubierto, sólo añadió que "hemos vuelto a encontrar nuestra velocidad". Pero debe empezar a demostrarlo el sábado para evitar que Martín siga recortándole puntos.

3. Di Giannantonio apunta a ser el sustituto de Marc Márquez en Honda

Al principio de este triplete, Miguel Oliveira se perfilaba como el favorito de Honda para sustituir a Marc Márquez la próxima temporada. Pero, al final, parece que Fabio Di Giannantonio -el piloto al que Márquez sustituirá en Gresini Ducati en 2024- es el piloto ideal para ocupar la vacante. Como informó Motorsport.com, las opciones de Honda se han visto limitadas por su insistencia en firmar a un piloto por sólo un año.

La marca del ala dorada quiere libertad de movimientos para 2025, cuando todos menos Brad Binder estén disponibles en el mercado de pilotos. Pero con pilotos como Oliveira deseosos de asegurarse el puesto, Di Giannantonio se ha puesto a la cola. El italiano no se pronuncia al respecto, pero el domingo, tras terminar noveno, señaló que "algo bonito" para su futuro está en camino.

Aunque Fabio cambiará la mejor moto de la parrilla por la peor en 2024, su reciente mejora, con dos de sus mejores carreras consecutivas -incluyendo un podio en Australia-, ha demostrado que no va a calentar el asiento.

4. El ambiente en Honda no ha cambiado tras el anuncio de la marcha de Márquez

En las últimas semanas, mucha gente ha intentado establecer comparaciones entre la marcha de Valentino Rossi de Honda y la de Marc Márquez. Cuando el italiano decidió marcharse, fue porque se sintió infravalorado por la cúpula de Honda, que restó importancia a la influencia del piloto en relación con el éxito de la moto en los títulos que el #46 ganó entre 2001 y 2003.

La situación de Márquez no podía ser más diferente. El #93 necesitaba hacer un cambio por el bien de su propia mente, para redescubrir su placer por pilotar y averiguar si todavía puede ser realmente competitivo en MotoGP. Durante el fin de semana de Tailandia, Márquez comentó que el ambiente dentro de Honda no ha cambiado desde que tomó la decisión de marcharse. Esto concuerda con la confirmación de Alberto Puig de que HRC permitirá a Marc probar la Ducati en Valencia el próximo mes. Algo que no se le permitió a Rossi hace años, cuando fichó por Yamaha.

Sus resultados en Tailandia, 4º el sábado y 6º el domingo, demostraron que Márquez no afloja, señalando que quiere mantener esa "intensidad" hasta el final de la temporada, ya que es la mejor manera de comenzar su nuevo proyecto con Gresini. Aunque incluso él piensa que es poco probable que pueda conseguir una victoria en su despedida de Honda, no hay nada que sugiera que no vaya a intentarlo con todas sus fuerzas: tanto por su propia gloria como por un equipo al que todavía considera su familia.

5. La lucha por el título de MotoGP se convierte oficialmente en un asunto de Ducati

Ducati ya está en medio de la mejor temporada de su historia en MotoGP, a sólo una de igualar el récord histórico de Honda de 15 victorias en una sola campaña después de Tailandia. Con el campeonato de constructores ya asegurado y con un equipo de Borgo Panigale como campeón garantizado, la marca italiana tendrá, por primera vez en su historia, coronas sucesivas de pilotos.

Brad Binder se ha quedado oficialmente fuera de la pelea por el campeonato. Por tanto, sólo Martin, Bagnaia y Marco Bezzecchi están en el juego. El del VR46 está a 79 puntos, por lo que necesita un gran fin de semana en Malasia, con sólo 111 puntos en juego después de terminar sexto en la sprint y cuarto el domingo. El italiano marcó la vuelta rápida en carrera, pero perdió demasiado tiempo luchando con su compañero de equipo, Luca Marini, como para poder hacer mella en la batalla delantera.

6. El calor condena a los pilotos de Aprilia

La primera etapa de Aprilia en MotoGP no se recuerda con cariño, siendo el peor momento para la RS Cube el día en que, en Sachsenring, estalló en llamas y casi mata a Colin Edwards en 2003. Aunque hoy en día la situación no es tan grave, ni mucho menos, el calor extremo parece ser un problema que sigue afectando a los pilotos de Aprilia. A lo largo de esta parte de la temporada, y en los últimos años, Aleix Espargaró ha señalado cómo la RS-GP ha tenido problemas de fiabilidad con las altas temperaturas y cómo irradia un calor inmenso.

En Tailandia, el español -que había terminado quinto pero cayó hasta la octava posición por una penalización en la presión de los neumáticos- hizo una revelación bastante aterradora al decir que el calor que desprendía la moto le dificultaba la respiración. "Ha sido una carrera difícil", dijo. "No podía respirar. Ha sido la carrera más dura de mi vida. En las tres últimas vueltas me entró el pánico porque intentaba respirar y no podía. Estaba muy, muy preocupado. Cuando entré en boxes pensé que me iba a morir".

Maverick Viñales se retiró de la carrera por problemas físicos derivados del calor de la RS-GP, mientras que Raúl Fernández luchó contra algo similar a Espargaró. Aprilia ha intentado en las últimas rondas solucionar este problema, pero nada ha funcionado hasta ahora.

7. Primera penalización por presión de neumáticos

El domingo de Aleix Espargaró no mejoró una vez se bajó de la moto. Sólo cuando recuperó el aliento, los comisarios de la FIM le dieron otra mala noticia. El quinto puesto por el que tanto había luchado le fue arrebatado con una penalización de tres segundos, convirtiéndose así en el primer piloto castigado por infringir las nuevas normas de presión de los neumáticos.

Fue su segunda infracción en 2023 desde la entrada en vigor de la norma, y le hizo caer hasta la octava posición. Martín, Marc Márquez y Pol Espargaró también recibieron avisos por contravenir esta norma, ya que se trataba de su primera infracción. Si Aleix Espargaró vuelve a rodar por debajo del mínimo legal, será sancionado con seis segundos.

8. Quartararo saca lo positivo de lo negativo de Yamaha

La luchada quinta posición de Fabio Quartararo en Tailandia llegó en un fin de semana en el que se preveía una mejor actuación de la Yamaha. La carcasa más rígida de los neumáticos Michelin para hacer frente a las exigencias térmicas del circuito ya ha sido de gran ayuda para Quartararo esta temporada. En India y Mandalika le ayudó a subir al podio. Y aunque este fin de semana no pudo repetir el resultado, ya que Buriram puso de manifiesto "todos nuestros puntos débiles", Quartararo se mostró mucho más positivo que hace tiempo.

'El Diablo' consideró que la exposición de los puntos débiles de la Yamaha le permitió dar una respuesta "realmente clara" a la marca japonesa para el desarrollo de la moto. También señaló que sus mejores resultados del año están llegando en una parte del calendario en la que la Yamaha ha tenido problemas en los últimos años.

"Podemos ver que el neumático diferente nos ayuda, porque los otros no pueden generar tanta potencia la goma", dijo. "Y si ves, fue claramente una ventaja [en] India, Tailandia, Mandalika. Volvimos a Japón, con problemas, Phillip Island, con problemas. Así que tenemos que entenderlo muy bien. Pero estoy muy contento porque los últimos años, al final de la temporada, en general estábamos haciendo nuestros peores resultados. Y ahora estamos haciendo los mejores. Así que, con suerte, Yamaha puede dar un gran paso adelante."

9. Binder vuelve a ser protagonista mientras otras KTM pasan apuros

La victoria de Sudáfrica en la Copa del Mundo de Rugby dejó a Brad Binder con la mentalidad de todo o nada al llegar al domingo de Tailandia. El piloto de KTM lleva sin ganar una carrera larga desde Austria 2021. La espera continúa, pero lo intentó en Buriram, persiguiendo a Jorge Martín y superándole brevemente en la vuelta 23 antes de perder la segunda posición debido a una penalización.

Binder -que también fue segundo en el sprint- admitió que gastó demasiado su neumático trasero en las dos últimas vueltas, lo que también tuvo algo que ver en el susto que le envió a la escapatoria verde en la última vuelta, que le valió una penalización.

La carcasa trasera más rígida que Michelin ha traído a Tailandia ha afectado a las KTM en general, y la tracción ha resultado ser un problema importante. Así, Jack Miller sólo pudo ser 16º, mientras que Augusto Fernández y Pol Espargaró fueron 17º y 18º. Segundo en la parrilla, la siguiente mejor KTM tras Binder fue la de Miller, a 17.5 segundos. KTM ha hecho grandes progresos con su RC16, especialmente con la introducción de su chasis de fibra de carbono en Japón, que ha mejorado un punto débil clave, el agarre trasero.

Los problemas de tracción que aquejaban a las otras KTM parecían inexistentes para Binder. Quizás Pol Espargaró lo explique, ya que el sudafricano es tan fuerte porque puede frenar fuerte y llevar mucha velocidad de paso por curva. Si bien es posible que ya no esté metido en la lucha por el título, el de Potchefstroom está demostrando una vez más por qué KTM lo renovó hasta el final de 2026 y lo que será capaz de hacer cuando el paquete RC16 sea tan fuerte consistentemente como Ducati.

10. Zarco demuestra por qué aún no hay órdenes de equipo en Pramac

Durante el fin de semana de Tailandia, Johann Zarco, ganador en Australia, fue preguntado por las órdenes de equipo y por si Pramac había mantenido alguna conversación con él para ayudar a Jorge Martín en la lucha por el título. El galo señaló que "Martín es muy rápido, incluso con la caída [en la Práctica] consiguió liderar. Así que casi puede correr sin tener que ocuparse de mí porque en este momento es muy, muy rápido y puede serlo cuando quiera".

De hecho, Zarco no estuvo ni cerca de replicar su hazaña de Phillip Island en Buriram. Terminó 10º en carera, a 9.377 segundos de Martín. Aparte de la victoria en Australia, su forma en la segunda mitad de la temporada ha sido demasiado irregular como para que las órdenes de equipo sean efectivas. Por suerte para Pramac, el compañero de equipo de Bagnaia, Enea Bastianini, no está en condiciones de ser el colista, ya que se adapta lentamente a la GP23 en un año marcado por las lesiones.