Binder, contento pero "cauto" con el chasis de fibra de carbono de KTM

KTM sorprendió a principios de este mes de septiembre, en el GP de San Marino, cuando su piloto probador, Dani Pedrosa, completó un gran fin de semana como wild card con el nuevo chasis de fibra de carbono. El piloto de Castellar del Vallès terminó cuarto tanto en la carrera al sprint como en la prueba larga utilizando la nueva pieza, que fue probada en el test posterior por los pilotos del equipo oficial.

Tanto Brad Binder como Jack Miller montaron ese chasis este viernes, en los entrenamientos del Gran Premio de Japón, con el primero aprovechándolo para encabezar la Práctica batiendo el récord del circuito, el penúltimo que aún le quedaba a Brisgestone desde hace ocho años, con un 1:43.489.

El sudafricano afirma que el nuevo chasis le ha proporcionado el agarre trasero que tanto tiempo llevaba pidiendo a KTM, pero se muestra "cauto" sobre los beneficios que le ha reportado.

"Bueno, creo que sin duda el nuevo chasis me ha dado un poco más de agarre trasero, que es

algo que he estado pidiendo", dijo. "Así que es genial tenerlo disponible y seguro que ayuda. El agarre es tiempo por vuelta. Creo que todos nos quedamos un poco sorprendidos de lo rápido que fue Dani en Misano".

"Así que, sí, nos dimos cuenta de que [el equipo de pruebas] ha estado haciendo un trabajo realmente bueno y han encontrado algo que funciona muy bien. Es el primer día, así que soy un poco cauto. Vamos a ver. Me siento mejor, siento que tengo [alguna] oportunidad más de pilotar la moto como quiero porque tengo un poco más de agarre trasero".

Miller se unirá a Binder en la Q2 de la clasificación del sábado en Motegi, pero una caída con la moto de fibra de carbono le obligó a marcar su mejor vuelta con el chasis más antiguo. A pesar de ello, el australiano se sintió tan bien como al final del test de Misano cuando rodó con la novedad de la casa de Mattighofen.

"Esperando esta [pieza] nueva, me recordó un poco a cómo me sentía al terminar el lunes en Misano", señaló Miller. "Así que crucemos los dedos para que podamos seguir así el resto del año. Pero me siento bien, hemos dado un paso adelante.

"Somos capaces de desafiar [al resto] de nuevo en términos de agarre, y en las áreas [en las que] hemos estado buscando hemos dado un paso decente. Obviamente, tenemos mucho más trabajo que hacer en términos de electrónica. Pero en términos de agarre mecánico, hemos encontrado bastante hoy y eso es definitivamente positivo para nosotros, tanto para mí como para Brad", finalizó.