Martín: "A partir de ahora habrá que ir con las mismas armas"

Nunca sabremos, seguramente, si la decisión de montar el neumático blando trasero en su Ducati fue una decisión cien por cien personal de Jorge Martín, o en su equipo le animaron a hacerlo, sin que nadie se diera cuenta de los riesgos que se tomaban en un momento tan importante de la temporada. Lo que está claro es que, viendo el resultado final, la elección fue un error.

"Me ha sobrado una vuelta", admitió Martín al final de la carrera.

"Hemos tomado la decisión incorrecta, pero ahora es fácil decirlo", añadía el español, hablando de la decisión del neumático, diferente a la del resto de la parrilla a excepción de Marc Márquez, al que se le murió el compuesto antes, incluso.

Martín, que salía en pole tras hacer la vuelta más rápida del fin de semana, tenía un plan que le salió a las mil maravillas 26 de las 27 vueltas, yéndose al agua en la última.

"Hemos hecho un gran día, logramos la pole, controlamos la carrera, no esperaba ese bajón de la goma, hemos perdido tres segundos en las últimas vueltas, ha bajado de golpe pese a no haber forzado en toda la carrera".

Pese a elegir el compuesto blando, con la media Martín había mostrado bastante ritmo, para pelear por la victoria incluso.

"Creo que con el compuesto medio no tenia el feeling para romper la carrera, que era lo que quería. He visto que con el blando podía irme y luego controlar, he ido muy suave toda la carrera, eso es los que más rabia me da, que he guardado toda la carrera para el final y se ha muerto a falta de una vuelta", dijo con rabia.

Pero de todas las situaciones se aprende y Martín, al menos ahora, parece haber aprendido bien la lección.

"No volveremos a cometer el mismo error, ya lo hemos aprendido para las próximas carreras, tengo claro que a partir de ahora vamos a ir con las mismas armas, no hay negociación en eso", dijo en referencia a que montará las mismas gomas que Pecco Bagnaia.

Aunque el botín grande se ha repartido hoy, este domingo, si el clima lo permite, habrá 12 puntos en juego en la sprint.

"Tengo ganas de correr mañana, a 12 vueltas no creo que…, pienso que tenemos más que el resto", se mordió un poco la lengua al final.

