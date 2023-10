Qué pilotos de MotoGP están al borde de sanción por presión de neumáticos

Una de las grandes novedades del Mundial de MotoGP para la temporada 2023 es la norma de la presión mínima de los neumáticos, que tras debatirse mucho se implantó en el Gran Premio de Gran Bretaña de cara a la segunda mitad de campaña.

Este nuevo ápice del reglamento técnico establece que, tanto para el compuesto delantero como para el trasero, se debe mantener un parámetro mínimo de presión durante el 50% de la carrera larga del domingo y durante el 30% de la sprint del sábado.

Aleix Espargaró se convirtió en Tailandia en el primer piloto del campeonato en ser penalizado por esta cuestión, al ser su segunda infracción del año. Cabe recordar que la primera vez que un piloto infrinja esta norma no hay una sanción de tiempo, sino un 'warning', un aviso oficial por parte de los comisarios de la FIM. La segunda vez supone que se añadan 3 segundos extra al tiempo final de una carrera. La tercera vez son 6 segundos, y la cuarta una penalización de hasta 12s. Así, repasamos cómo está la situación en cuanto a esta norma, y quiénes están en riesgo de penalización.

Qué pilotos de MotoGP 2023 pueden ser sancionados por la norma de presiones de neumáticos

Puede que el de Granollers solo haya sido el primero de una larga lista de pilotos que recibirán una sanción de tiempo, ya que, como se ve en la tabla, hay varios que ya han acumulado un 'warning' desde Silverstone. Y especialmente desde Montmeló, donde la presión de las gomas Michelin se empezó a controlar de forma automática en todas las motos.

El caso más llamativo de la lista es el de Jorge Martín. El segundo clasificado de la general falló en Buriram y tendrá que afrontar su batalla por el título con Pecco Bagnaia a falta de 3 grandes premios (Malasia, Qatar y Valencia) sin poder usar el comodín del 'warning'. Esto puede añadirle presión extra en su gestión, en un momento del año en el que todos los puntos cuentan y en el que una sanción podría descuadrar sus números, mientras que su rival italiano puede permitirse el lujo de fallar un fin de semana.

Junto a él, se encuentran Viñales, que ha resistido hasta seis grandes premios sin recibir la sanción, Bezzecchi, Morbidelli y Fernández, que llevan dos citas resistiendo sin penalización, y Marc Márquez y Pol Espargaró, que también fueron cazados en Tailandia. Por supuesto está Aleix, que ahora se arriesga a una sanción de 6 segundos. Ya la de 3s le hizo perder tres posiciones en la carrera larga de Chang, pasando de la quinta a la octava plaza.

Y, por último, el caso más curioso de la lista es el de Pedrosa. El español no tiene ningún miedo, ya que infringió la norma en Misano, en su segundo y último wild card de la temporada. Al no tener más apariciones previstas, no será penalizado y llegará a 2024 con el contador a cero.

A falta de seis carreras para que acabe el año, contando sprints y pruebas largas, es muy probable que Espargaró no sea el único piloto que acabe sancionado. Y, como se ve con la presencia de Martín entre los afectados, este aspecto tan controvertido, que ha acumulado críticas de algunos pilotos a lo largo del curso, puede jugar un papel clave en la resolución del título de 2023.