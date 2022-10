Mir, "a punto de parar" en Malasia por el síndrome compartimental

Cargar el reproductor de audio

Joan Mir ha vuelto de su lesión con ganas y un ritmo impresionante. Así lo demostró la semana pasada en Australia y esta en Malasia, rodando en el Top5 y siendo competitivo. Sin embargo, en ambas carreras terminó cruzando meta en posiciones retrasadas.

Crónica y resultados de la carrera: Bagnaia logra en Sepang un triunfo de campeonato

Si en Phillip Island un manómetro defectuoso le hizo salir con las presiones equivocadas, en Sepang apareció uno de los enemigos más comunes y menos deseados del paddock: el síndrome compartimental.

Este síndrome, cada vez más habitual entre los pilotos de altas cilindradas, hace que se agarrote el antebrazo e impide que el piloto pueda tener una movilidad total.

"Sufrí de síndrome compartimental en el brazo derecho desde mitad de la carrera", explicó Mir, 19º, al término de la carrera. "Perdí toda la fuerza y la sensibilidad, no podía frenar. Es algo que en este circuito puede pasar, pero que no me había pasado antes".

Pero, si bien es un problema que los pilotos suelen prever o que, al menos, no les pilla por sorpresa en medio de una carrera, en el caso de Mir no fue así. "Lo que me deja triste es que no lo vi venir. Nunca me había quejado del brazo. Quiero ver al doctor para evitar que esto me vuelva a pasar".

"No puedo permitir que esto pueda pasar", señaló con gesto serio el campeón del mundo de MotoGP de 2020. "Pensaré seriamente en operarme en invierno".

Mir baraja dos motivos como las causas más probables de su aparición tan repentina: una nueva leva en su semimanillar y la falta de moto en sus semanas de baja: "Pusimos una leva extra al principio de este fin de semana, y puede que tenga algo que ver. Puede que la inactividad reciente, el no entrenar en moto, haya influido".

El de Suzuki se mostró asustado con los efectos de este síndrome, al que se le fue restando importancia en el paddock con el paso de los años. "El brazo se puede agarrotar un poco, pero a este nivel, nunca. El brazo se me durmió por completo". "Estuve a punto de parar", aseguró.

La operación para solventar esa dolencia es ahora relativamente sencilla y eficaz, lo que permite que algunos pilotos se operen en la misma semana de gran premio.

Pero no siempre fue así, y Dani Pedrosa es muestra de ello; el de Castellar del Vallès, después de pasar varias veces por el quirófano, llegó a tener bajarse de la moto de forma indefinida ante su incapacidad de poner fin al síndrome.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!