Martín: "Entré un kilómetro por hora más rápido"

Sepang.- Jorge Martín volvió a protagonizar una arrancada fortísima, pero como también es habitual, por desgracia, no logró mantener la consistencia durante la carrera completa y, esta vez, una caída acabó con una verdadera exhibición en las primeras vueltas del Gran Premio de Malasia de MotoGP.

El español de Pramac había firmado una pole de récord estratosférica el sábado, y desde la primera posición de la parrilla, fue el único piloto que contuvo el arranque fulgurante de Pecco Bagnaia.

Liderando la carrera por delante del jefe de filas de Ducati, Martín no miró la clasificación del mundial ni especuló, apretó al máximo para tratar de escaparse, que ya dijo el sábado que era su objetivo, y con ellos cobrar una ventaja suficiente a Pecco que le impidiera a Ducati obligarle a dejarle pasar, llegado el caso.

Sin embargo, tras liderar las seis primeras vueltas y gozar de una ventaja por encima del segundo, en el séptimo giro el madrileño se cayó.

"Una lástima, porque entré (solo) un kilómetro más rápido que en la vuelta anterior. Es una pena porque fui el más rápido este fin de semana, pero tengo que mejorar. Puedo pelear con los pilotos de delante, soy uno de ellos", trató de consolarse el español.

"Puede que entrara un poco demasiado confiado en esa curva. Pero me siento bien y rápido".

Martín hizo una buena salida y apretó al máximo en los primeros giros, no parecía que se guardara nada ni gestionara.

"Estaba manejando las gomas, iba tranquilo. Cuando vi que estaba a 1.2 de Pecco pensé que era el momento de atacar. Cambié el mapa y entonces me caí. Estoy satisfecho porque lo intenté; de no haberlo intentado no me habría quedado tranquilo", fue su argumento.

Martín está quedando como un piloto fortísimo en las primeras partes de carrera, pero no acaba de cerrarlas.

"Estoy contento por cómo va la moto, y espero que, decidiendo solo el motor y no tocando nada más, pueda empezar como toca la próxima temporada".

