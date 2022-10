Morbidelli: "Dirección de Carrera está abrumada por la presión"

Cargar el reproductor de audio

Sepang.- El de Malasia ha sido, sin duda, el mejor fin de semana de la temporada en términos de velocidad para Franco Morbidelli, que desde la operación el verano del año pasado en la rodilla, su posterior recuperación y promoción al equipo oficial Yamaha, no ha sido nunca más el que acabó subcampeón del mundo en 2020 con Petronas.

A medida que se acaba la temporada y, con ella, las opciones de hacer un buen papel, Morbidelli se ha ido poniendo nervioso y, en algún momento, ha perdido un poco los papeles. El viernes, en el FP3, deambuló a baja velocidad por la pista mientras, por detrás, llegaban pilotos como Pecco Bagnaia o Marc Márquez, en vuelta rápida, una acción que Dirección de Carrera castigó con doble long lap para el romano.

Tras empezar la carrera de Sepang, Morbidelli se mostró muy rápido, cubriendo las espaldas a su compañero Fabio Quartararo los tres primeros giros, antes de tener que cumplir las dos vueltas largas de penalización, en las que perdió tres posiciones en cada una, pasando del 6º al 15º puesto a falta de doce vueltas.

A partir de ahí fue remontando y ganando ritmo, hasta llegar, a dos vueltas del final, al 11º, detrás de Aleix Espargaró. En la última vuelta, el italiano se la jugó y cuando llegó a la curva 14, la penúltima, se lanzó por el interior a adelantar al de Aprilia, apoyándose en la moto del español, al que golpeó y casi le hace perder el equilibrio. Al final Morbidelli cruzó la meta décimo.

Sin embargo, tras una serie de reclamaciones y de que los comisarios estudiaran las imágenes, se sancionó con tres segundos a Franco, lo que le hizo retroceder a la 11ª posición final, por detrás de Aleix.

"Me penalizaron otra vez, por un adelantamiento normal en la penúltima curva", se quejó Morbidelli.

"Espero que esta acción tenga mucha repercusión en las redes sociales y en la televisión, para que sirva de ejemplo de cómo se equivoca Dirección de Carrera, y de cómo se equivocaron una vez más", soltó el italiano visiblemente contrariado.

"Son humanos, y los humanos pueden cometer errores, pero es importante poder discutir cómo se juzgan estas maniobras. Hay algo que no funciona, porque estas cosas suceden demasiado a menudo ya", invitó al debate.

"Es hora de sentarnos con Dirección de Carrera y hablar de qué está pasando. No hay diálogo entre los comisarios y los principales protagonistas de este campeonato", en referencia a los pilotos.

"Creo que están sometidos a mucha presión, y que esta presión les abruma", valoró.

"Demasiados comentarios en redes sociales, en todos lados. Y pienso que no hay equilibrio entre la seguridad y el espectáculo".

Para Franco, el adelantamiento fue normal, no tuvo más.

"Si no puedo adelantar en la penúltima curva, subido a una moto que no puede hacer adelantamientos en recta, eso significa que no me están defendiendo a mí, avisó.

"Además, nunca se ha tirado atrás una de sus decisiones. Nunca. En el fútbol, y en la mayoría de deportes, se rebaten las decisiones", fue el discurso del italobrasileño.