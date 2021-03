Crutchlow: “Márquez es Márquez y, si vuelve, nunca irá lento”

Crutchlow, que cumplió 35 años a finales de octubre, justo antes de concluir su última temporada como piloto bajo contrato de Honda en LCR, anunció su retirada al no encontrar para 2021 una plaza en MotoGP.

El de Conventry aceptó la oferta de Yamaha para ser piloto de pruebas, y con su marcha y la de Bradley Smith, la clase reina se quedó sin pilotos británicos.

“Es triste para los aficionados británicos no tener a ningún piloto en MotoGP. Es una pena. Yo pensé que Bradley pilotaría una Aprilia, pero tampoco me sorprende porque las marcas están tomando decisiones extrañas. No entiendo la decisión”, valoró el corredor nacido en el condado de West Midlands.

Para Cal el invierno se ha hecho largo, por una lesión en la espalda y por no haber hecho ningún test privado antes de llegar a Qatar, donde este viernes arrancan los test de pretemporada.

“Si no hemos entrenamos antes es por decisión de Yamaha. El no salir a pista hasta ahora supondrá que los dos o tres primeros días tendré que conocer la moto, y eso lo podría haber hecho antes, en otro circuito. El invierno no fue bien, tuve problemas de espalda y cada semana tuve que estar en el hospital. Nunca había estado dos semanas sin subir a una moto, aunque no sé qué pasa. Espero que eso no se repita cuando me suba ahora a la Yamaha”.

Tras el pinchazo el pasado año con Jorge Lorenzo, en Yamaha tienen muchas esperanzas de que Cal aporte en el desarrollo de la M1 como probador.

“Lo primero que tengo que hacer es entender la Yamaha. He pilotado otras motos durante los últimos siete años. Los primeros dos o tres días serán difíciles porque compartiré la moto con los dos pilotos japoneses sin tocar la puesta a punto. Eso será muy raro y hará las cosas difíciles. Luego ya podré comenzar a tocar la moto para tratar de ir rápido. Será muy difícil rodar porque hay mucho viento; tanto que se hace difícil hasta caminar”, explicó.

Hasta el pasado año, el británico corría bajo contrato de Honda y ayudaba al desarrollo de la RC213V, que con la lesión de Marc Márquez sufrió un parón de resultados abrumador.

Sin embargo, Cal está convencido que el español, cuando vuelva, irá rápido de nuevo.

“Marc Márquez es Marc Márquez, y si vuelve nunca irá lento. Él sabe que tiene que tomarse su tiempo para volver. Esperemos que lo haga pronto”.

Una información la recabada los últimos años en Honda que ahora pondrá al servicio de uno de los principales rivales.

“Claro que la información de Honda es importante para Yamaha, porque, en parte, esa es la razón por la que me contrataron. Por mi experiencia con otras motos. He ido rápido con todas las motos que he pilotado, y con Honda hice muchas pruebas de muchas piezas. No se trata de secretos, sino de experiencia acumulada. No creo que ninguna fábrica quiera copiar a otra, porque cada moto tiene su ADN”, quiso dejar en claro.

Sobre sus características, Cal no se compara con ningún piloto de la marca japonesa ahora mismo.

“Diría que el piloto más próximo a mi estilo es Valentino, pero eso era cuando Jorge (Lorenzo) estaba allí. No he visto datos recientes”, admitió.

Y acabó alabando a su nuevo compañero de marca, Valentino Rossi.

“Rossi es uno de mis cinco jefes. Lo que ha hecho Rossi en su trayectoria, y su ambición es muy positivo. Valentino podría haberse retirado hace 20 años, porque no lo necesitaba. Si sigue corriendo es porque realmente le apasiona, se divierte con ello. Es lo mismo que le pasaba a Nicky Hayden”, asegura.

