Crutchlow será examinado del hombro tras sentir un crujido en carrera

Crutchlow partió desde la séptima posición de la parrilla en el Gran Premio de Teruel y se mantuvo ahí durante las dos primeras vueltas, pero cruzó la meta en la 11ª posición.

El británico desveló tras la carrera que sintió un crujido en su hombro derecho tras seis vueltas, pero no sabe qué lo causó y se hará una resonancia magnética este lunes para conocer el diagnóstico.

"Desafortunadamente, sobre la sexta vuelta, en el cambio de dirección de la curva 3 a la 4, sentí un crujido en mi hombro derecho", dijo Crutchlow a la web de MotoGP. "Estamos bastante preocupados".

"Ahora no sé [lo que pasó], pero parece que cuando estaba tirando del manillar sentí un gran crujido en mi hombro".

"Reduje la velocidad durante unas cuantas vueltas porque tenía mucho dolor. Luego desapareció por la adrenalina y porque estábamos peleando un poco".

"Después de la carrera estaba muy, muy dolorido. Así que iré a hacerme una resonancia magnética".

Crutchlow está tenido temporada 2020 marcada por las lesiones. En el Gran Premio de España se produjo una fisura en el escafoides de la muñeca izquierda, mientras que se perdió la doble cita de Misano tras ser operado en el antebrazo derecho por un problema de síndrome compartimental.

Sin embargo, el piloto del LCR reconoció que el problema en el hombro no fue la causa de su bajón en carrera, sino su apuesta por montar el neumático trasero blando.

"No fue un drama en la carrera, fue el neumático. Tenía haber elegido el medio, pero la apuesta siempre fue el blando. Al principio me sentí muy bien con el trasero blando, pero en cuanto me pasaron, quedó claro que aceleraban mejor. No tuvimos ritmo y es un resultado decepcionante", zanjó.

