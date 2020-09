La herida de la intervención no ha cicatrizado bien y existe riesgo de infección, lo que ha llevado a los médicos del Mundial de MotoGP a declarar no apto a Cal Crutchlow, que pese a salir este viernes a pista, no podrá seguir en competición y se perderá, al menos, los dos fines de semana de Misano.

Cructhlow se operó el 21 de julio la muñeca izquierda y volvió esa misma semana a competir, forzando el brazo izquierdo por el dolor en la mano intervenida. Eso provocó un síndrome compartimental que le llevó, de nuevo, al quirófano esta misma semana.

Inicialmente, la intención de Cal era volver a competir, pero la cicatriz corre peligro de infectarse y, finalmente, no podrá correr.

“Ayer no tenía mucho dolor, pero se le inflamó mucho el brazo. Esta mañana pasó visita con el doctor Charte y tras revisar la herida, hay riesgo de infección, y si continua pilotando podría complicarse. Le han declarado no apto y la idea sería que vuelva a subirse a la moto en Barcelona”, ha explicado Lucio Cecchinello, director del equipo LCR, en DAZN.

“El plan es que ahora vuelva a casa y hacer cada día sesiones en la cámara hipérbarica, y en dos semanas volverá a pasar control médico y ojala que pueda correr el Gran Premio de Catalunya”, programado del 25 al 27 de septiembre.

Crutchlow ya se perdió la primera carrera del curso, en Jerez, y ahora sumará dos ausencia más que se unen a la baja de larga duración de Marc Márquez, que sólo pudo participar en la primera de Jerez, donde se cayó y sufrió una grave lesión en el brazo derecho que le mantiene apartado de las pistas desde julio.