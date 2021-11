Bagnaia: "MotoGP necesita una superlicencia como la F1"

Pecco Bagnaia soltó estos comentarios tras el incidente protagonizado por Darryn Binder en la carrera de Moto3 del Gran Premio del Algarve, donde el sudafricano se llevó por delante al aspirante al título Dennis Foggia en la última vuelta al pasarse de frenada.

Binder, hermano menor Brad, debutará en MotoGP en 2022 con el equipo RNF Yamaha, a pesar de haber ganado sólo una carrera en siete temporadas en Moto3. El de Potchefstroom se ha ganado la reputación de piloto agresivo, y hay quien le apoda Divebomb Darryn (bombardero).

La F1 cuenta con un sistema de superlicencia según el cual cada piloto debe haber obtenido un número determinado de puntos en función de sus resultados en las categorías inferiores antes de poder dar el salto al Gran Circo.

Cuando se le preguntó su opinión sobre el incidente entre Binder y Foggia, Bagnaia contestó: "Creo que al igual que en los campeonatos de coches, necesitamos una superlicencia. Solo si lo haces bien en tu campeonato puedes pasar al siguiente nivel".

"Lo que hemos visto es habitual, porque hemos visto muchas caídas como ésta de él [Binder]".

"Sé que no es correcto decirlo de otro piloto, pero este piloto el año que viene estará con nosotros [en MotoGP] y espero que no ocurra [un incidente]. Pero es algo en lo que tienen que pensar, creo".

Varios pilotos se mostraron de acuerdo con la propuesta de Bagnaia, aunque Valentino Rossi –que ya ha criticado anteriormente a algunos pilotos de Moto3– no cree que una superlicencia solucionara los problemas fundamentales en la categoría pequeña.

"Lo que pasó en la carrera creo que no es divertido para Foggia, porque terminar el campeonato así es difícil", dijo Rossi. "No sé si una superlicencia, pero creo que tenemos algunos pilotos, como por ejemplo Binder, que son siempre muy, muy, muy agresivos y a veces cometen algunos errores como éste y no es justo para los demás".

Franco Morbidelli coincidió en que una superlicencia podría ser una opción, pero subrayó que no todos los grandes pilotos tienen grandes resultados en las categoría inferiores, poniendo como ejemplo que el campeón del mundo de MotoGP de 2021, Fabio Quartararo, fue fichado por el Petronas Yamaha en 2019 a pesar de haber ganado una solo una vez en Moto2.

A Jack Miller, por su parte, también le inquieta que Binder traslade esa innecesaria agresividad a MotoGP, señalando que todos los pilotos pueden cometer el error que él cometió en la carrera de Moto3.

"¿Qué puedo decir? Hice lo mismo que Darryn [subir directamente a MotoGP desde Moto3]", recordó Miller.

"Pude haber errores, los incidentes ocurren. Un contacto es una cosa, lo entiendo, pero tiene que haber un margen seguro".

"Estoy cien por cien de acuerdo, lo que ha pasado en Moto3 no ha sido agradable en todos los ámbitos, para Foggia, pero también para Pedro [Acosta], porque creo que le quita mérito a lo que ha hecho esta temporada como rookie".

"Creo que tenía mucho margen para el final de la carrera y esto le ha quitado la posibilidad de luchar por su campeonato".

"Estas cosas pueden pasar, pero ¿estoy nervioso o preocupado? No lo creo, porque MotoGP es otro nivel, no creo que haya que preocuparse por eso".