Pol Espargaró: "Llegamos muy tarde a nuestro mejor nivel"

Portimao.- Después de conseguir su primer podio con Honda en el pasado Gran Premio de la Emilia Romagna, hace dos semanas, Pol Espargaró partía sexto a la carrera del Algarve, tras una buena clasificación el sábado, completando una actuación consistente y con un ritmo que ni él mismo esperaba poder poner sobre el asfalto.

Una maniobra de Iker Lecuona a principio de carrera le obligó a cambiar su trayectoria cuando circulaba a rueda de Alex Márquez, con el que “hubiera podido llegar a las plazas delanteras y luchar por el podio”, imaginó al final del día.

“Estoy contento, la carrera fue muy bien, mejor de lo que esperábamos, el ritmo ha sido más rápido de lo que creíamos, no tenía ninguna experiencia con el neumático duro trasero y estaba un poco a la expectativa antes de comenzar”, explicó Pol que no pudo probar esa goma en el FP4 al sufrir una caída.

“Fuimos rápido y rodamos en el mismo ritmo que los del podio, y eso es importante, aunque luego en carrera suceden cosas que están fuera de tu control. Pero la sensación es buena porque hemos competido bien en un circuito en el que a principios de año sufrimos muchísimo, nos costó horrores, por eso venía un poco agobiado, porque en el campeonato tenemos opciones de acabar en una posición interesante a final de año, no increíble, pero después de un mal año podemos acabar octavos. Así que quería hacer un buen resultado y coger puntos, pero venía con dudas y la verdad es que el fin de semana ha salido mejor de lo esperado”, resumió sus sensaciones el piloto español.

“Empezamos sextos la carrera, pero tuvimos problemas al inicio (Lecuona le molestó en un largo y perdió varias posiciones), pero remontamos y acabamos sextos y eso es importante”, subrayó.

La temporada, primera de Pol con Honda, ha sido sin duda difícil, pero la progresión es evidente, sobre todo en las últimas carreras y tras el podio de Misano, una lástima que ya solo quede una carrera.

“Es cierto que ahora hemos encontrado un set up que nos funciona, la moto incluso con poco agarre es capaz de funcionar, me siento cómodo, el equipo está en una buena dinámica, incluso en un fin de semana donde el circuito no nos beneficia y tuvimos una caída fuimos capaces de hacer una buena clasificación, hacer una buena carrera y ser rápidos, incluso poder luchar por el podio dos veces seguidas. Es importante tener esa confianza que nos ha costado tanto tener y, por qué no en Valencia podemos salir a luchar por la victoria. Solo queda una, desgraciadamente, y tenemos que aprovechar la dinámica positiva que tenemos ahora, y más corriendo en casa, con toda la afición. Tengo muchas ganas”, aseguró.

Polyccio quiso destacar, también, el gran trabajo de Alex Márquez, que fue al final la primera Honda en la meta.

“Hay que poner en valor no solo la carrera de Alex, sino todo el fin de semana. Hemos utilizado el neumático duro gracias a que él fue el primero en probarlo, nosotros no lo montamos y él sí que pensó que podía ser útil, y eso nos ayudó mucho. Fue la herramienta que nos ayudó a todas las Honda a llegar. Realmente me sorprendió y desconozco los motivos que le llevaron a hacer esta gran carrera, aunque la dinámica de Honda está siendo a mejor en las últimas carreras, y eso se nota en los resultados de todos”.

Espargaró se lamentó de que esta buena dinámica llegue ya a final de la temporada de MotoGP.

“Las sensaciones son muy buenas ahora mismo, la pena es que se termina la temporada y que llegamos muy tarde a este punto, pero es cierto que el segundo puesto de Misano y haber estado cerca de luchar por el podio en Portimao, es algo importante que da mucha seguridad al equipo y tranquilidad a Honda. Y eso hace que tengamos otra dinámica de trabajo y estemos todos más positivos dentro de la fábrica”, zanjó el chico de Granollers.

