Augusto Fernández "alucina" en su debut con una MotoGP

Cargar el reproductor de audio

En la temporada 2023 de MotoGP solo habrá un piloto debutante, el español Augusto Fernández, que tras una brillante temporada, aunque con emoción hasta el final, se proclamó campeón del mundo de Moto2 el domingo del Gran Premio de Valencia, en su última carrera en la clase intermedia. Sin tiempo para celebraciones, Fernández se encerró el lunes en el box del equipo Tech3 para intentar aprender la teoría del pilotaje de la RC16 con la que hizo, el martes en el test oficial de pretemporada 2023, su primera salida al manillar deán prototipo de la clase reina.

"Ha sido un día de grandes sensaciones, han sido 48 horas increíbles, no sé ni lo que está pasando", soltó el mallorquín nada más bajarse de la moto el martes tras el test.

"Tengo ganas de llegar a casa y descansar, y ver las carreras del domingo, que aún no las he podido ver. Hoy he mirado algunas fotos y me sorprende verme con una MotoGP, es todo increíble, tener a Pol Espargaró de compañero, comparar sus datos… es todo muy alucinante, tengo ganas de parar un poco y darme cuenta de todo lo que estoy viviendo", añadió.

Augusto nunca había tenido la oportunidad de pilotar una MotoGP hasta el martes, completando 83 giros, más de 332 kilómetros, al manillar de la KTM

"Si digo la verdad, he salido a la pista cagado. El lunes me explicaron cómo funcionan los frenos, que hay que calentarlos, la potencia, los neumáticos, todo, y cuando he salido a pista no quería liarla, cuando he llegado a la recta, de lado, le he dado a fondo al gas y no paraba nunca, brutal, una pasada. De hecho hemos tenido que quitar un poco de potencia al principio para poder controlar la moto, me iba contra el muro, para los lados… ha sido brutal", repetía.

El campeón del mundo de Moto2 de 2022, compartirá box con otro campeón de la clase intermedia, Pol Espargaró, que ganó el título en 2014 y ahora cuenta con una enorme trayectoria en MotoGP, y que ya estuvo cuatro años con las motos naranjas.

"Con Pol todo fue muy bien, fácil. Tener un compañero competitivo y con su experiencia me va a ayudar mucho durante todo el año, no solo el martes en el test. Tengo tanto que aprender que cualquier información me viene bien, pero poder comparar todo con Pol, incluso lo que hago bien, es perfecto para confirmar. Te da la motivación de saber que estás en el camino. Tengo mucho que aprender y Pol va a ser una gran referencia", expresó el mallorquín.

La palabra que resume su primera toma de contacto con los prototipos de MotoGP es "alucinante", repite.

"Todo es mejor, todo es más para pilotarlo. En Moto2 estás muy limitado, los ingresos en curva, los neumáticos no tienen el agarre para poder tirarte a muerte. Aquí no encuentras el límite, sí con el gas, porque tiene mucha potencia, pero en las entradas a curva, todo lo que te puedes fiar del neumático delantero y del freno trasero, y la velocidad que puedes hacer en máximo ángulo, es brutal. No me he llevado ningún susto, iba subiendo cada vez más la velocidad, y me ha pasado Enea Bastianini, que iba muy rápido, y he visto que en la curva 4 se ha tirado a muerte, y he pensado que no estaba ni cerca del limite, que me podía tirar mucho más. Todo es mejor que con la Moto2", concluyó Augusto, que este sábado recibirá un homenaje y ofrecerá su corona mundial en la localidad donde vive con su familia, en Sencelles (Mallorca).

Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna 19 / 50 Foto de: MotoGP Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, moto Tech3 GASGAS Factory Racing 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing, Alexandre Merhand 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, campeón de Moto2, Red Bull KTM Ajo, Francesco Bagnaia, campeón del mundo de MotoGP, equipo Ducati, Izan Guevara, campeón de Moto3, equipo GasGas Aspar 49 / 50 Foto de: MotoGP El campeón de Moto3 Izan Guevara, GasGas Aspar Team, el campeón de Moto2 Augusto Fernández, Red Bull KTM Ajo, el campeón de MotoGP Francesco Bagnaia, Ducati Team 50 / 50 Foto de: MotoGP