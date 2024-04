KTM podría hacer con Acosta lo que hizo Red Bull con Verstappen en Fórmula 1

La historia siempre se repite. En la temporada 2016 de la Fórmula 1, el equipo propiedad de la marca austríaca de las bebidas energéticas comenzó el año con una alineación de pilotos compuesta por Daniel Ricciardo y Daniil Kvyat, mientras que su hermano menor, Toro Rosso, lo hacia con Max Verstappen y Carlos Sainz, ambos pilotos bajo contrato de Red Bull. Tras cuatro carreras, justo antes del GP de España, la escudería tomó la decisión de promocionar al holandés, que entonces tenia 18 años, al primer equipo, y bajar a Kvyat al segundo. La primera aparición de Verstappen con el Red Bull, en el Circuit de Barcelona, se saldó con una victoria y el convencimiento de que la atrevida maniobra orquestada por Helmut Marko había sido la correcta.

Ocho años después, el fabricante austríaco KTM, patrocinado de arriba abajo por Red Bull, ha empezado la temporada MotoGP con los pilotos oficiales Brad Binder y Jack Miller, mientras que en el equipo satélite, el GasGas Tech3, corren los españoles Augusto Fernández y Pedro Acosta, ambos pilotos de la marca de Mattighofen, que es quien paga sus contratos.

Tras dos grandes premios y medio, el impacto de Acosta, rookie este año en MotoGP, está tomando unas dimensiones ya comparables, salvando las distancias, con los debuts de grandes fenómenos como Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Casey Stoner, Jorge Lorenzo o Marc Márquez.

En las dos primeras carreras del año Acosta ha logrado un 9º puesto en Qatar y un podio en Portimao (3º), con 8º y 7º en las sprint. Este sábado, en Austin, el español acabó 4º. Así pues, en las cinco carreras que ha disputado, tres al sprint, ha terminado por delante de Binder en tres, y por delante de Miller en cuatro. En la general del Mundial, el sudafricano es 3º con 42 puntos, Acosta es 6º con 34 y Miller 9º con 19.

Eso en lo que se refiere a los números. Las sensaciones son aún más aplastantes, ya que tras la carrera de Qatar, en la que Binder hizo dos segundos puestos, el #33 ya nunca más ha podido con el español y fruto de la presión a la que le está sometiendo, se cayó en Portimao y ayer solo pudo ser 12º tras caerse dos veces en la Q1 y no pasar el corte de la clasificación.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Y si de sensaciones hablamos y volvemos al principio del texto, cuando Verstappen fue promocionado en 2016 al primera equipo de Red Bull con 18 años, uno menos de los que tiene ahora Acosta, llevaba cuatro carreras disputadas esa temporada con Toro Rosso, las de Australia, que fue 10º, Bahrain (6º), China (8º) y Rusia, donde acabó retirándose, unos números peores que los de Acosta, pero con una sensaciones similares, las de que estábamos frente a un campeón del mundo en potencia.

¿Puede KTM hacer un cambio de pilotos?

Por lo que respecta al reglamento nada impide a KTM tomar la decisión de subir a Acosta al primera equipo y bajar a uno de sus actuales pilotos oficiales, Binder o Miller, al GasGas Tech3. Además, a nivel de personal técnico no existiría un excesivo problema, por cuanto es la estructura oficial la que gestiona el box de Pedro en el garaje de GasGas, solo debería cambiarse el polo rojo por el naranja.

El problema y, seguramente el motivo que llevará a KTM a tener paciencia y esperar a final de temporada para hacer el cambio, viene dado por los compromisos comerciales y por las relaciones humanas. Primero con Miller, que sería seguramente el elegido, un piloto que cumple su segundo año en la escudería pero que es muy querido en la fábrica austríaca. El australiano termina contrato a final de curso, a diferencia de Binder que renovó hasta final de 2026, así que un cambio de cara a 2025 no sería demasiado traumático para el corredor de Townsville.

En segundo lugar y no menos importante, por Hervé Poncharal, el dueño de Tech3 y presidente de IRTA, la asociación de equipos de MotoGP, desde 2006. El francés es una de las personas más respetadas y con una de las carreras de patrón de equipo más larga y honesta en el paddock, por lo que desmontarle la alineación a media temporada entrañaría dificultades, sobre todo a nivel de gestionar los patrocinadores y compromisos comerciales. También habría que saber lo que piensa el agente del piloto, Albert Valera, que es quien ha logrado llevar a Acosta hasta su actual situación, en la que el chico es absolutamente dueño de su destino.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Dicho esto, en el deporte mandan los resultados y hay que entender también la forma de ser, pensar y actuar de la mentalidad austríaca, que no acostumbra a dejarse llevar por los sentimentalismos, lo que lleva a no descartar, en absoluto, una maniobra parecida a la que ya hizo Red Bull con Verstappen.

De hecho, el fabricante de bebidas en lata, no puso su nombre el año pasado en las motos y monos de GasGas Tech3 con Augusto y Pol Espargaró, pero este año, con la llegada de Acosta, se apresuró a colocar su logo bien visible en la moto y en la ropa de los corredores. Lo que no tiene lógica es que quien paga los contrato, KTM, no aparezca por ningún lado. La historia siempre se repite, recuerden. El próximo gran premio de MotoGP, dentro de dos semanas, es el de España, el cuarto de la temporada, el que Jorge Lorenzo vaticinó que será la primera victoria de Pedro. Será con GasGas, ¿o con KTM?