Aleix Espargaró: "Pol hubiera luchado por ganar en Francia"

Aleix Espargaró cruzó quinto la meta en la carrera en el Gran Premio de Francia del pasado domingo, justo detrás del rookie Augusto Fernández, que logró su mejor resultado desde que está en la clase reina, y además en el gran premio de casa para su equipo, el GasGas-Tech3.

Tras una salida con un toque que le relegó a las plazas más retrasadas, Aleix fue remontando hasta que en la vuelta seis llegó a la altura de Augusto, al que siguió tratando de adelantar sin éxito hasta el giro 14, antes de que Jack Miller, en retroceso, se colocara entre ambos durante tres vueltas. De la 17 hasta la 27, la última, el de Aprilia volvió a intentarlo, circulando pegado a la rueda trasera de la GasGas (KTM) sin nuevamente poder pasarle, aunque el catalán piensa que tenía más velocidad, pero se vio penalizado por los rebufos de la aerodinámica de la moto roja.

Tras la carrera, Espargaró quiso destacar el gran papel de Augusto, al que felicitó por su gran trabajo.

"Felicidades a Augusto, hizo un carrerón, conduciendo súper bien, superando a las KTM... Yo creo que hoy tenía algo más yo. Pero no podía acercarme mucho a él. En la última vuelta vi un par de huecos pero me gustó tanto el trabajo que estaba haciendo que hubiera sido injusto porque le hubiera podido arruinar la carrera", explicó Aleix.

Augusto, campeón del mundo de Moto2 en 2022, está siguiendo un camino que en el pasado ya anduvieron otros pilotos sin éxito. Pero el mallorquín ha terminado todas las carreras del domingo este año y se está mostrando muy sólido.

"Sé cuán duro es hacerte un hueco en este paddock, tienes que luchar como un león Y él lo está haciendo y en una situación no muy fácil. Está trabajando muy duro", agregó Aleix.

"Con la MotoGP actual al final la KTM se comporta muy bien, Augusto es campeón del mundo de Moto2 y tendemos a dudar rápido de la gente. Y yo me alegro muchísimo por la carrera que hizo. Podía habérmela jugado pero me gustó su carrera y no quería perjudicarle".

Precisamente, Augusto es compañero del hermano de Aleix, Pol Espargaró, lesionado de larga duración desde el viernes del GP de Portugal.

"Acabo de escribir a mi hermano y le he dicho que Augusto ha hecho un carrerón, que tenía mucha tracción pero frenaba muy pronto, y con lo frenador que eres tú hoy hubieras estado luchando para ganar esta carrera", zanjó el de Granollers que ahora aprovechará estas tres semanas de descanso para relajarse un poco y prepararse físicamente para volver más fuerte en la próxima carrera. "Creo que la diferencia no es tan grande respecto a Ducati. Pero tenemos que demostrarlo y esperamos poder hacerlo en Mugello", el fin de semana del 9 al 11 de junio.

