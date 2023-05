Espargaró: "Otro toque al inicio de la carrera nos ha privado del podio"

El corredor español cruzó la meta quinto, cerrando el grupo delantero, a 6,7 segundos del ganador y a solo menos de dos del podio, lugar en el que aspiraba a terminar este domingo en la carrera de Le Mans.

Sin embargo, un nuevo embrollo en los primeros giros de la carrera le relegó a plazas traseras y tuvo que construir una remontada que no pudo rematar al ser imposible, para su Aprilia, adelantar a la KTM de Augusto Fernández, que acabó justo delante del catalán y del que señalo que había hecho "una gran carrera".

"Estoy satisfecho porque hemos hecho un progreso, hemos tenido velocidad, cogemos más punto y estamos más cerca de los de pilotos de delante", explicó Aleix este domingo en el paddock de Le Mans.

"No puedo estar contento con un quinto puesto, al entrar al box le he dicho en el equipo que me sabía mal, más que ayer (cuando se cayó), porque al inicio, una vez más el mismo piloto, la ha liado en la curva 3, ha hecho un dominó y me he ido al puesto 17º, creo, y luego he ido remontando poco a poco, estaba a 4 segundos del podio y he acabado a 1.9, me he divertido pero una pena no haber salido delante", explicó.

"Pero al menos hemos hecho una buena carrera, cogiendo confianza, más rápido de los que tenía delante, el resultado no es brillante, pero era algo que necesitaba para sentirme fuerte rápido y en verano espero estar en el Top 5 del campeonato".

Una vez más Aleix se vio envuelto en una maniobra que le hizo perder muchas plazas, y eso va a juego con los nervios que se viven en los arranques este año.

"Sí, sí, hay un nivel muy alto, es muy difícil adelantar, todo el mundo sabe que hay que salir bien y las primeras vueltas son muy importantes. Luego si tienes ritmo acabas llegando, si no estás delante como hoy Marco Bezzechi, pero si quieres ganar se te escapa el tren".

Espargaró comentó también la jugada en la que su compañero Maverick Viñales se fue al suelo.

"Me sabe muy mal por Maverick y por la situación que estamos viviendo en Aprilia. Otros años me quejaba de la moto y este año que tenemos una moto ganadora pensareis que soy tonto, pero siento que podemos estar luchando por podios, pero sí que espero que podamos darle la vuelta a la situación y Mack y yo podamos llegar porque la velocidad la tenemos", zanjó el de Granollers.