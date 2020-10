Espargaró se abrió camino en la carrera del pasado domingo en Motorland desde la 13ª posición de la parrilla de salida, pasando a pilotos como Andrea Dovizioso (Ducati), Iker Lecuona (KTM Tech3) y Cal Crutchlow (Honda LCR), llegando incluso a presionar a Fabio Quartararo (Petronas Yamaha), que acabó octavo.

Cuando el piloto de Aprilia superó a Dovizioso en la curva 1 en la vuelta 17, obligó al de Ducati a salirse de la pista.

Espargaró cree que sus acciones fueron "limpias", aunque admite que las prestaciones de la Aprilia le obligan a "ir al límite".

"Odio adelantar cómo lo hice a Dovi. También con Lecuona estuve muy cerca del límite, y con Crutchlow", reconoció Aleix.

"La Aprilia no acelera como otras motos, así que cuando llego a los frenada no estoy cerca de ellos y tengo que recuperar el hueco, tratar de no perder en aceleración e intentar adelantar".

"Por eso, en la carrera de la semana pasada no hice ningún adelantamiento, pero [este domingo] estaba más decidido, concentrado en hacer una mejor carrera, me sentía mejor. Arriesgué más y creo que fue limpio, en el límite, pero limpio.

"Me veo obligado a ir al límite. Lo siento mucho por Dovi, porque sé que está luchando por el título. Traté de ser muy limpio, pero la Ducati es muy rápida. Con la Aprilia tengo que arriesgar más".

La carrera de Espargaró se acabó a falta de tres vueltas cuando el motor de su RS-GP se rompió en la recta de atrás mientras perseguía a Quartararo.

"Estoy muy decepcionado, porque saliendo 13º sabía que sería difícil, pero al principio de la carrera hablé con Massimo Rivola [CEO de Aprilia] y le dije que no me importaba si me caía, que quería arriesgar", comentó.

"Me sentí mejor que el fin de semana pasado. Hice una buena salida. Tuve una gran pelea con Lecuona y luego adelanté a Crutchlow, también a Dovizioso. Estaba recuperando tiempo a Quartararo y [Maverick] Viñales. Luego, a tres vueltas del final cuando alcancé a Quartararo, estaba tratando de adelantarle y en sexta marcha el motor explotó".

"Es una pena. Estábamos haciendo una muy, muy buena carrera. Creo que estábamos a sólo tres segundos del cuarto lugar de Pol [Espargaró]".

"Hice todo lo que tenía que hacer, creo que fui muy competitivo, luchando en las frenadas tratando de adelantar a muchos pilotos porque pierdo en aceleración. Pero el motor explotó, así que es muy frustrante".

