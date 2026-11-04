MotoGP GP de Qatar

Aldeguer vuelve con Gresini, que anuncia el sustituto de Alex Márquez en Qatar

Nuevo baile de sillas en Gresini a causa de las lesiones: Fermín Aldeguer regresa a a la acción en Qatar e Iker Lecuona sigue, pero como sustituto de Alex Márquez.

Jose Carlos de Celis

Editado: 4 nov 2026, 9:13

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Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Fermín Aldeguer tiene el 'apto' para disputar el GP de Qatar de MotoGP de este fin de semana. Así lo anunció Gresini, por lo que el piloto español regresará a la acción después de perderse dos carreras.

Aldeguer se fracturó la mano derecha en la caída en Mandalika, y tuvo que pasar por quirófano en Barcelona, teniendo que ausentarse en el GP de Australia y luego el GP de Malasia. Sin embargo, ya ha recibido el permiso y este miércoles viaja a Doha para correr este fin de semana.

Durante su ausencia, le sustituyó Iker Lecuona, y el valenciano también será de la partida en esta ronda del mundial en el Circuito Internacional de Losail. Y es que será quien ocupe el lugar de Alex Márquez, operado este lunes de su hombro derecho y ya recuperándose en su casa.

El subcampeón del mundo 2025 ha decidido parar ahora para retirar la placa y los tornillos que le habían insertado tras su terrible accidente en el Gran Premio de Catalunya el pasado 17 de mayo. De hecho, el menor de los Márquez estaba acusando las últimas semanas una rigidez en el hombro que le había provocado también una bursitis, y ahora afrontará el doblete final (Portugal y Valencia, el 22 y 29 de noviembre) en mejor forma.

A su vez, y de manera totalmente lícita, el de Cervera aprovecha la operación para saltarse el GP de Qatar, ya que no es ningún secreto que, como su hermao, estaba entre los pilotos que querían evitar ir a Losail mientras sigue el conflicto bélico en la zona.

Aldeguer regresa en la undécima plaza del mundial de pilotos, con 125 puntos, a nueve del top 10 que ahora mismo cierra Enea Bastianini.

Por su parte, Lecuona disputará su cuarta ronda del año, que empezó con el regreso a MotoGP en Hungría, donde brilló con la séptima posición. Luego, tuvo que sustituir a Aldeguer en Silverstone, donde abandonó, y en las dos últimas pruebas, donde el subcampeón del mundo de Superbikes sumó un punto en la carrera sprint de Australia antes de que se cancelase la ronda principal por las condiciones climatológicas.

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