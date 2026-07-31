Aldeguer se pierde la carrera de Silverstone y le sustituye Lecuona
Fermín Aldeguer no se ha recuperado a tiempo de sus lesiones para poder reaparecer la próxima semana en el GP de Gran Bretaña de MotoGP y el equipo Gresini anuncia que Iker Lecuona le sustituirá en Silverstone.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Fermín Aldeguer, que se lesionó durante la Práctica del GP de los Países Bajos a finales de junio, y que se perdió la última ronda de Alemania antes del parón veraniego, no podrá volver a la actividad la próxima semana, cuando el campeonato del mundo de MotoGP regresa tras las vacaciones con el Gran Premio de Gran Bretaña.
El joven corredor español sufrió la fractura de una vértebra cervical, la T7, optando los médicos por una solución conservadora, sin quirófano, con descanso para una recuperación natural.
"Fermín Aldeguer no competirá en Silverstone en la duodécima prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP", explica Gresini Racing en un comuniado. "El piloto español permanecerá apartado de la competición por precaución. Sin embargo, ha recibido el alta médica para retomar los entrenamientos a partir del 15 de agosto, y el Team Gresini le dará la bienvenida de nuevo en Aragón dentro de un mes aproximadamente", continua la nota. "Iker Lecuona regresa a la familia Gresini este fin de semana en Silverstone, tras sustituir a Alex Márquez en Hungría", confirma el equipo el sustituto de Aldeguer.
Lecuona, piloto del equipo oficial Ducati en el mundial de SBK, ya tomó parte en el GP de Hungría el pasado 7 de junio con el equipo Gresini, aunque en aquella ocasión, al que reemplazó fue a Alex Márquez, también lesionado. Lecuona acabó con un formidable séptimo puesto su carrera en Balaton Park.
Iker Lecuona, Gresini Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Aldeguer, que el pasado mes de enero sufrió una seria lesión en su pierna izquierda que le mantuvo lejos de los circuitos en algunas carreras, se cayó durante la Práctica del GP de los Países Bajos, viendose afectado en las vértebras, lo que le impidió seguir adelante con el fin de semana. Además, el corredor murciano fue baja también en la siguiente carrera de Alemania, completando solo ocho de los primeros once grandes premios del curso.
Según el comunicado, el equipo Gresini confía en que Fermín pueda remotar la actividad y volver a los entrenamientos en unas dos semanas, para poder reaparecer en el GP de Aragón, que se celebra el fin de semana del 28 al 30 de agosto.
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