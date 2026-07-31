Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Márquez vuelve al trabajo en el karting de Motorland con la Ducati Panigale V2

MotoGP
Márquez vuelve al trabajo en el karting de Motorland con la Ducati Panigale V2

WRC - Ogier y Fourmaux a la cabeza; Finlandia ya se cobra sus primeras víctimas

WRC
Rally de Finlandia
WRC - Ogier y Fourmaux a la cabeza; Finlandia ya se cobra sus primeras víctimas

La temporada 2027 de MotoGP arrancará el 7 de marzo en Tailandia

MotoGP
La temporada 2027 de MotoGP arrancará el 7 de marzo en Tailandia

Aldeguer se pierde la carrera de Silverstone y le sustituye Lecuona

MotoGP
GP de Gran Bretaña
Aldeguer se pierde la carrera de Silverstone y le sustituye Lecuona

BMW quiere reunir en SBK a los dos únicos ganadores de carreras de MotoGP de KTM

MotoGP
BMW quiere reunir en SBK a los dos únicos ganadores de carreras de MotoGP de KTM

Las fotos de vacaciones de Verstappen y Wolff avivan los rumores, pero...

Fórmula 1
Hungaroring Pirelli test
Las fotos de vacaciones de Verstappen y Wolff avivan los rumores, pero...

La historia detrás de la foto más icónica de un repostaje de F1

Fórmula 1
GP de Alemania
La historia detrás de la foto más icónica de un repostaje de F1

La próxima ADV de Kove, inspirada en los rallies, podría ser más pequeña y más barata

Coches
La próxima ADV de Kove, inspirada en los rallies, podría ser más pequeña y más barata
MotoGP GP de Gran Bretaña

Aldeguer se pierde la carrera de Silverstone y le sustituye Lecuona

Fermín Aldeguer no se ha recuperado a tiempo de sus lesiones para poder reaparecer la próxima semana en el GP de Gran Bretaña de MotoGP y el equipo Gresini anuncia que Iker Lecuona le sustituirá en Silverstone.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Fermín Aldeguer, que se lesionó durante la Práctica del GP de los Países Bajos a finales de junio, y que se perdió la última ronda de Alemania antes del parón veraniego, no podrá volver a la actividad la próxima semana, cuando el campeonato del mundo de MotoGP regresa tras las vacaciones con el Gran Premio de Gran Bretaña.

El joven corredor español sufrió la fractura de una vértebra cervical, la T7, optando los médicos por una solución conservadora, sin quirófano, con descanso para una recuperación natural.

"Fermín Aldeguer no competirá en Silverstone en la duodécima prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP", explica Gresini Racing en un comuniado. "El piloto español permanecerá apartado de la competición por precaución. Sin embargo, ha recibido el alta médica para retomar los entrenamientos a partir del 15 de agosto, y el Team Gresini le dará la bienvenida de nuevo en Aragón dentro de un mes aproximadamente", continua la nota. "Iker Lecuona regresa a la familia Gresini este fin de semana en Silverstone, tras sustituir a Alex Márquez en Hungría", confirma el equipo el sustituto de Aldeguer.

Lecuona, piloto del equipo oficial Ducati en el mundial de SBK, ya tomó parte en el GP de Hungría el pasado 7 de junio con el equipo Gresini, aunque en aquella ocasión, al que reemplazó fue a Alex Márquez, también lesionado. Lecuona acabó con un formidable séptimo puesto su carrera en Balaton Park.

Iker Lecuona, Gresini Racing

Iker Lecuona, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aldeguer, que el pasado mes de enero sufrió una seria lesión en su pierna izquierda que le mantuvo lejos de los circuitos en algunas carreras, se cayó durante la Práctica del GP de los Países Bajos, viendose afectado en las vértebras, lo que le impidió seguir adelante con el fin de semana. Además, el corredor murciano fue baja también en la siguiente carrera de Alemania, completando solo ocho de los primeros once grandes premios del curso.

Según el comunicado, el equipo Gresini confía en que Fermín pueda remotar la actividad y volver a los entrenamientos en unas dos semanas, para poder reaparecer en el GP de Aragón, que se celebra el fin de semana del 28 al 30 de agosto.

Por si te lo perdiste:

 

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior BMW quiere reunir en SBK a los dos únicos ganadores de carreras de MotoGP de KTM
Siguiente artículo La temporada 2027 de MotoGP arrancará el 7 de marzo en Tailandia

Mejores comentarios
Más de
Germán Garcia Casanova

Márquez vuelve al trabajo en el karting de Motorland con la Ducati Panigale V2

MotoGP
MotoGP
Márquez vuelve al trabajo en el karting de Motorland con la Ducati Panigale V2

La temporada 2027 de MotoGP arrancará el 7 de marzo en Tailandia

MotoGP
MotoGP
La temporada 2027 de MotoGP arrancará el 7 de marzo en Tailandia

BMW quiere reunir en SBK a los dos únicos ganadores de carreras de MotoGP de KTM

MotoGP
MotoGP
BMW quiere reunir en SBK a los dos únicos ganadores de carreras de MotoGP de KTM
Más de
Iker Lecuona

Para Dall'Igna, Hungría "sella el regreso de Márquez, el incansable campeón que todos conocemos"

MotoGP
MotoGP
GP de Hungría
Para Dall'Igna, Hungría "sella el regreso de Márquez, el incansable campeón que todos conocemos"

Lecuona: "No pienso en volver a MotoGP, sino en que he hecho un fin de semana espectacular"

MotoGP
MotoGP
GP de Hungría
Lecuona: "No pienso en volver a MotoGP, sino en que he hecho un fin de semana espectacular"

Lecuona: "Por supuesto que rodé rápido, y fue una gran sorpresa después de tantos años"

MotoGP
MotoGP
GP de Hungría
Lecuona: "Por supuesto que rodé rápido, y fue una gran sorpresa después de tantos años"
Más de
Gresini

Todas las poles de Marc Márquez en MotoGP (las 77 en fotos)

MotoGP
MotoGP
Todas las poles de Marc Márquez en MotoGP (las 77 en fotos)

Así vivimos la carrera de MotoGP en Sachsenring (GP de Alemania)

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Así vivimos la carrera de MotoGP en Sachsenring (GP de Alemania)

Alex Márquez: "No sé qué pasó en la caída, quizá iba demasiado confiado"

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Alex Márquez: "No sé qué pasó en la caída, quizá iba demasiado confiado"

Últimas noticias

Márquez vuelve al trabajo en el karting de Motorland con la Ducati Panigale V2

MotoGP
Márquez vuelve al trabajo en el karting de Motorland con la Ducati Panigale V2

WRC - Ogier y Fourmaux a la cabeza; Finlandia ya se cobra sus primeras víctimas

WRC
Rally de Finlandia
WRC - Ogier y Fourmaux a la cabeza; Finlandia ya se cobra sus primeras víctimas

La temporada 2027 de MotoGP arrancará el 7 de marzo en Tailandia

MotoGP
La temporada 2027 de MotoGP arrancará el 7 de marzo en Tailandia

Aldeguer se pierde la carrera de Silverstone y le sustituye Lecuona

MotoGP
GP de Gran Bretaña
Aldeguer se pierde la carrera de Silverstone y le sustituye Lecuona