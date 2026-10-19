MotoGP GP de Australia

Aldeguer no correrá en Phillip Island; Lecuona le sustituirá

Fermín Aldeguer se perderá el Gran Premio de Australia de MotoGP tras lesionarse en Indonesia. Iker Lecuona se subirá a su Ducati de Gresini.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 19 oct 2026, 9:01

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Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Fermín Aldeguer volverá a ser baja en una cita de MotoGP. El piloto español no estará presente en la despedida del mítico Phillip Island como sede del Gran Premio de Australia de este fin de semana, tras lesionarse en la segunda parada de la gira asiática. Su sustituto será uno de los hombres recurrentes de Ducati, Iker Lecuona.

El piloto de Gresini sufrió en Mandalika su tercera lesión importante del curso 2026, tras fracturarse el fémur de la pierna izquierda durante el invierno, lo que le llevó a perderse la pretemporada y el Gran Premio de Tailandia, y posteriormente, le aguardaba otra lesión la vértebra T7 en Assen, algo que le impidió correr en Países Bajos lo que quedaba de fin de semana, Alemania e Inglaterra.

En este caso, el de La Ñora se fue al suelo durante la segunda vuelta de la carrera larga de Indonesia, en la curva 16. Aunque la caída no pareció nada del otro mundo, Aldeguer se rompió la base del primer hueso metacarpiano de su mano derecha.

Este daño le obligó a volver a España a la mayor brevedad, para ponerse en las manos del doctor Xavier Mir y de su equipo médico. Así, el murciano fue operado hace unos días, satisfactoriamente, en el Hospital Universitari Dexeus de Barcelona.

Iker Lecuona, Gresini Racing

Foto de: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

En aquel entonces, ni Gresini ni el piloto o sus médicos ofrecieron plazos exactos para la recuperación de Aldeguer, quedando en duda su viaje a Australia para correr en Phillip Island. Finalmente, esto no tendrá lugar, y será Iker Lecuona quien volverá a hacer una incursión en el Mundial de MotoGP para sustituirle.

El valenciano es uno de los hombres de los que tira Ducati cuando hay que hacer una sustitución: de hecho, este mismo año ya ha corrido dos veces con Gresini, la primera para sustituir a Alex Márquez en el Gran Premio de Hungría, después del fuerte accidente que el catalán sufrió en Montmeló, y la segunda para hacer lo propio con Lecuona, cuando no pudo competir en Silverstone.

Si bien su primer retorno a MotoGP este año le pilló más de sorpresa, como él mismo reconoció, en este caso Lecuona estaba avisado de que podía tener que sustituir a Aldeguer. Este pasado fin de semana, el corredor de 26 años acaba de terminar su participación en la temporada 2026 del Mundial de Superbikes, en la que ha terminado como subcampeón del mundo, por detrás del imbatible Nicolò Bulega.

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