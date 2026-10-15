MotoGP GP de Indonesia

Fermín Aldeguer, operado con éxito de su fractura en la mano

A su vuelta de Indonesia, Fermín Aldeguer fue operado con éxito de su nueva fractura en 2026, en la base del primer metacarpiano de su mano derecha. No se han detallado tiempos para su recuperación.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 15 oct 2026, 7:45

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Fermín Aldeguer ya ha sido operado con éxito de su nuevo contratiempo físico sufrido en 2026, en una temporada de MotoGP claramente marcada por las lesiones para el piloto nacido en La Ñora.

El español vivió un Gran Premio de Indonesia muy diferente a la edición de 2025, en la que consiguió su primera victoria en la categoría reina. En este caso, la carrera larga de Aldeguer duró apenas dos vueltas, al irse al suelo en la penúltima curva del circuito de Mandalika, la 16.

Fue su cuarto accidente del fin de semana de carrera, pero a diferencia de los anteriores, este sí tuvo consecuencias para el murciano. Según informó su equipo, Gresini, Aldeguer sufrió una fractura en la base del primer hueso metacarpiano de su mano derecha.

Además, la escudería de Faenza también confirmó que el daño necesitaría un paso por el quirófano para ser reparado, y que como consecuencia volvería a España para ser operado en Barcelona, por el equipo médico comandado por el Doctor Xavier Mir en el Hospital Universitari Dexeus de la Ciudad Condal. Una cirugía que ya ha tenido lugar.

El propio Aldeguer fue el encargado de confirmarlo a través de un post publicado en sus redes sociales. El #54 colgó una foto en Instagram, justo después de ser operado y con una escayola en su mano derecha y en buena parte del brazo. "Otro bache en este 2026… ¡¡¡Piloto OK!!! Gracias al Dr. Mir y su equipo", escribió Aldeguer.

Ni el piloto ni el equipo Gresini han dado fechas exactas sobre sus plazos de recuperación, por lo que está por ver cuándo podrá volver a las pistas. Cabe recordar que, esta semana, el Mundial de MotoGP está de parón tras las visitas a Japón e Indonesia. En las próximas, la gira asiática seguirá adelante con los grandes premios de Australia, en la despedida de Phillip Island (23 al 25 de octubre), Malasia, en Sepang (30 de octubre al 1 de noviembre) y Qatar, en Losail, si finalmente se disputa por la situación en Oriente Medio (del 6 al 8 de noviembre).

El 2026 de Aldeguer está resultando su campaña más dura en MotoGP por las lesiones. El corredor de 21 años empezó el invierno fracturándose el fémur de la pierna izquierda, daño que le llevó a perderse la pretemporada y el Gran Premio de Tailandia que abrió el curso. Posteriormente, le aguardaba otra lesión en Assen, al romperse la vértebra T7. Ello le impidió completar el Gran Premio de Países Bajos, y correr en Alemania, antes del parón veraniego, y en Silverstone, después.

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