Lecuona: "No pienso en volver a MotoGP, sino en que he hecho un fin de semana espectacular"

Más allá de Marc Márquez y de Jorge Martín, por todo lo que pasó en la carrera del domingo, podría decirse que el otro nombre propio del Gran Premio de Hungría es, sin duda, el de Iker Lecuona. El piloto español tuvo que ir sin esperarlo a Balaton Park, como sustituto en Gresini del lesionado Alex Márquez. Fue apenas el lunes cuando le avisaron de que el viernes tendría que subirse a la moto del ilerdense. Y su actuación no ha podido ser más satisfactoria.

Por más que llevara sin montarse en una MotoGP desde la temporada 2023, en aquella ocasión también como piloto sustituto, por ejemplo de Marc Márquez, en Honda, el actual corredor de Ducati en el Mundial de Superbikes cumplió con su rol a la perfección, tanto que para muchos ha dejado claro que merece más recorrido en la categoría reina del motociclismo.

El valenciano fue 17º en la Práctica del viernes, a apenas 1.2 segundos del mejor tiempo, marcado por un Pedro Acosta que en ese momento estaba en otro mundo. El sábado, se clasificó 16º en la parrilla de salida y acabó 18º la sprint, a 17 segundos de Marc Márquez. Pero fue el domingo, en la distancia larga, cuando pudo dar el 'do de pecho'. Lecuona evitó el accidente provocado por Martín en la primera curva y, con unos buenos primeros compases, se metió en el pelotón intermedio. Evitó líos, realizó adelantamientos y finalizó en una gran séptima posición, buscando incluso la sexta, a 22 segundos del vencedor.

En su análisis de la carrera tras su buena jornada dominical, Lecuona empezó hablando a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, del incidente de Martín en la salida, sobre cómo lo evitó y cómo la suerte, en este caso, a él le sonrió: "Son cosas que pasan en las carreras. El año pasado, en Superbikes, me fui de aquí con el brazo roto. Estas cosas tocan a veces a unos, y a veces a otros. Yo he tenido la suerte de que no me ha tocado, y de que ha pasado al principio. Pero bueno, igualmente creo que ha sido una carrera con la que estoy súper contento. Con el ritmo, al final iba muy rápido".

"También he cometido muchos errores, casi hago varios 'short cut' [irse largo en alguna curva y ganar tiempo], he perdido mucho tiempo, pero incluso así... Estoy contento, no puedo decir otra cosa".

"He tenido la suerte de que yo estaba detrás. Ha hecho que me salve de la caída. Cuando he visto a Jorge Martín, que la moto le hacía el primer movimiento, yo he frenado. Sabía que estando dentro, con la pista que es, la curva que es, y el asfalto que hay... Se caía. Los que estábamos alrededor y yo hemos dicho mentalmente, 'relax', hemos ido por el piano y no hemos hecho más que hacer la curva", siguió.

Iker Lecuona, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Una de las cosas más positivas de la actuación de Lecuona es que fue mejorando claramente su ritmo de carrera con el paso de las vueltas, llegando a marcar su tiempo más rápido, de 1:39.2, en el vigésimo giro. Así, el #27 considera que ha aprovechado la oportunidad que le ha brindado Ducati.

"Tengo claro que esta ha sido una oportunidad increíble, que no me esperaba. Lo primero que tengo que hacer es dar las gracias tanto a Ducati como a Gresini. Uno ha puesto mi nombre, otro ha aceptado, Aruba también ha aceptado... Estoy muy agradecido a las tres partes. Y esto no hubiese sido posible sin ellos", comentó.

"Yo no pienso en volver aquí, pienso en que he hecho un fin de semana espectacular, es verdad. Estoy súper contento de mi rendimiento, he podido disfrutar la MotoGP después de tres años, que realmente, si soy sincero, no esperaba hacerlo. No voy a decir nunca, porque nunca se sabe, pero desde luego no lo esperaba este año, habiendo aterrizado este mismo año en Ducati".

"Ha sido una grata sorpresa, creo que he dado la talla. Al final de carrera he empezado a encontrarme muy bien con la moto, he empezado a entender un poco las cosas... En Superbikes, me pasa que al principio de carrera, con goma nueva, me está costando ir rápido, pero a partir de la mitad soy muy fuerte, siempre recorto a Nicolò Bulega. Y aquí ha pasado lo mismo, no me preguntes por qué. Debe ser la dinámica que tengo, que aun estando cansado, que he terminado cansado, he pilotado cómodo. Y eso hace que vaya rápido", prosiguió.

"También he podido pilotar de manera mucho más natural, más relajado. La moto se movía, pero podía [controlar la situación]. He hecho buenos adelantamientos. Por ejemplo a Jack Miller, cuando he llegado a él tenía que pasarle y lo he hecho en la curva 9. Mi objetivo era llegar a Diogo Moreira, lo admito, pero he cometido muchos errores y no he llegado. Ducati estará contenta de este rendimiento por mi parte, he perdido menos de un segundo por vuelta en comparación a Marc Márquez. ¿Ir a Brno? Por ahora, la semana que viene la ronda de Misano de WSBK, y ya veremos", finalizó sobre sus expectativas.